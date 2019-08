Travaux sur l'autoroute: un mal nécessaire

Comme chaque été, les chantiers prolifèrent sur les autoroutes de Suisse romande. Un mal nécessaire pour garantir la qualité des infrastructures du pays.

«Il y aura toujours des travaux. Et tant mieux, c'est un signe de bonne santé», explique Olivier Floc'hic, porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU), interrogé par Keystone-ATS. «Le fait d'intervenir montre que l'on attache une grande importance à la qualité et à la pérennité» des autoroutes, ajoute-t-il, tout en reconnaissant que l'accumulation des chantiers peut parfois «agacer» les automobilistes.

Si les perturbations semblent si nombreuses en cette période estivale, c'est que l'OFROU est limité durant l'année pour lancer ses chantiers. Afin de laisser passer les chasse-neiges, les travaux autoroutiers ne sont pas possibles entre novembre et fin mars.

«C'est un choix par défaut qui nous laisse seulement six à sept mois à disposition», relève M. Floc'hic. Du coup, les chantiers fleurissement «précisément quand les gens sont en vacances et qu'ils ont besoin des routes», reconnaît-il.

Travail nocturne

Afin de réduire les désagréments, l'OFROU opte souvent pour le travail de nuit. «Cela coûte entre 10 à 15% plus cher, mais cela permet de diminuer l'impact sur le trafic», explique le porte-parole. Et d'ajouter que, de jour comme de nuit, le principal défi consiste justement à gérer ce trafic sur les zones de chantier, notamment lorsqu'il faut passer en bidirectionnel.

Concernant la zone occidentale gérée par l'OFROU, soit l'entier de la Suisse romande à l'exception du Valais, Olivier Floc'hic mentionne plusieurs «gros chantiers» en cours et à venir, notamment à la sortie de Lausanne entre Vennes et Chexbres sur l'A9 ou la jonction autoroutière du Grand-Saconnex à Genève. Il signale aussi la finalisation des travaux d'assainissement sur l'A5 entre Colombier et Cornaux (NE) ou sur les rampes de Boujean au nord de Bienne.

(ats/nxp)