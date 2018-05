Trois écoles évacuées après une fausse alerte

Suisse La police est intervenue lundi soir à Wil (SG) pour ce qui s'est révélé être un canular. L'auteur a été interpellé. Plus...

Ebikon (LU) La police lucernoise a mis la main sur l'homme qui a provoqué l'évacuation du Mall of Switzerland via une fausse alerte à la bombe, la semaine dernière à Ebikon (LU). Plus...