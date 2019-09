Trois femmes exerçaient sans droit la médecine

Médecine L'intelligence artificielle (IA) appliquée au diagnostic à partir d'images médicales semble efficace, mais les études à ce sujet restent trop limitées pour en tirer des conclusions. Plus...

Suisse La société suisse de médecine intensive ne veut plus limiter à 50 heures le temps de travail du personnel soignant dans les soins intensifs. Du côté des patients, on désapprouve. Plus...