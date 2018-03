Trois pompiers blessés dans l'incendie d'un silo

Canton du Valais Une halle industrielle a été complètement détruite par un incendie jeudi vers 4 heures à Sion. Des véhicules stationnés à proximité ont été endommagés. Aucun blessé n'est à déplorer. Plus...

Tramelan (BE) Un feu s'est déclaré mercredi matin dans les combles d'une maison à Tramelan. Une personne a dû être évacuée et un pompier a été légèrement blessé. Plus...