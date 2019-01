Trop de retards pour les trains entre Lausanne et Genève

Il y a encore trop de retards sur la ligne Intercity entre Lausanne et Genève. La semaine dernière, suivant les jours, à peine 60% des trains sont arrivés à l’heure. Les autres trains accusaient un retard de 3 minutes ou plus. Ces chiffres n’émanent pas des CFF mais du site suisse alémanique pünktlichkeit.ch, géré par Andreas Gutweniger, un passionné du rail et de l’informatique. Il agrège automatiquement, de façon lisible mais malheureusement en allemand, toutes les données du trafic fournies par la plate-forme Open Data des transports publics suisses.

Que constate-t-on? Que la couleur rouge, synonyme de retards, domine ces dernières semaines. Si on prend la ligne IC Lausanne-Genève, on voit que le mercredi 23 janvier a été particulièrement mauvais. Près d’un train sur deux avait du retard ce jour-là.

Les voyageurs qui empruntaient la ligne dans l’autre sens, à savoir Genève-Lausanne, ont eu plus de chance. La ponctualité des trains y est meilleure avec même deux jours en vert le mardi et mercredi de la semaine dernière. On ne parle pas du week-end, qui pose moins de problèmes aux CFF, notamment le samedi.

30% d'augmentation

Quelles sont les tranches horaires les plus critiques en matière de retard entre Lausanne et Genève? Heureusement, ce n’est pas dans la tranche du matin entre 6h et 8h, quand la majorité des gens se rendent au travail. La ponctualité baisse ensuite. Elle n’est pas très bonne pour l’heure de pointe du retour à la maison. Mais c’est la tranche 22h-24h qui enregistre le plus de retard.

Les CFF donnent ce mardi matin une conférence de presse à Olten pour présenter smartrail 4.0. C'est un programme qui a pour finalité d'augmenter de 30% l'utilisation du réseau par les trains voyageurs et les trains marchandises. Comment les CFF vont-ils faire pour augmenter pareillement le trafic sans que les retards ne s'aggravent? Nous leur poserons la question.

