Trump très content de la journée de mardi au WEF

Donald Trump est ravi de sa première journée au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR). Sur Twitter, au milieu de posts sur son procès en destitution, il a fait part mercredi d'«une grande avancée» pour rapatrier des activités économiques dans son pays.

«Des nombres considérables d'entreprises vont venir ou revenir aux Etats-Unis. L'économie la plus couronnée de succès! Des jobs, des jobs, des jobs!», a écrit le président américain, à quelques heures de quitter la station grisonne et la Suisse.

Making great progress in @Davos. Tremendous numbers of companies will be coming, or returning, to the USA. Hottest Economy! JOBS, JOBS, JOBS!