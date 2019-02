Tuée en 2017, Samantha aurait aussi subi l’inceste

Les investigations sur la mort de Samantha, une Genevoise de 19 ans tuée en 2017 à Cheyres (FR), au bord du lac de Neuchâtel, se poursuivent. Le procureur fribourgeois attend les conclusions de l’expertise psychiatrique du suspect, un copain d’enfance de la victime qui travaillait près du lieu du drame. Entre-temps, une autre enquête liée à la malheureuse rebondit au fin fond de l’Italie.

Notre quotidien a appris que le grand-père de Samantha, un Italien vivant dans les Pouilles, a été convoqué cet hiver par le Tribunal de Lecce. L’octogénaire est suspecté d’avoir abusé de sa petite-fille il y a une dizaine d’années, en Suisse et en Italie. Il ne s’est pas présenté à l’audience préliminaire du tribunal italien.

Démence sénile

Son avocat, Me Ivan Mangiullo, nous le confirme. L’homme de loi a présenté au juge un certificat médical dans lequel il est dit que l’aîné n’a pas sa capacité de discernement. Le magistrat devra statuer ces prochaines semaines sur l’état de santé psychique du retraité. «Il souffre de démence sénile, note le pénaliste italien. Il a bientôt 90 ans et il n’est pas en condition d’être jugé. Parfois, il ne me reconnaît même pas.»

Me Luigi Massimiliano Aquaro, l’avocat italien de la famille de Samantha, précise que le juge italien a nommé un psychiatre chargé d’examiner le grand-père la semaine prochaine. C’est ce médecin qui établira si le retraité peut se présenter aux prochaines audiences. S’il conclut à une impossibilité, la procédure sera interrompue jusqu’à nouvel ordre. Le 16 avril, les parties en seront informées lors d’une audience portant sur les conclusions du psychiatre.

Selon nos informations, l’enquête pour viol a déjà été ouverte il y a neuf ans à Genève. Plusieurs procureurs se sont succédé. Comme le grand-père habitait alors en Italie, la justice genevoise a envoyé une commission rogatoire pour interroger le retraité dans les Pouilles. Mais cette requête suisse est visiblement tombée aux oubliettes. En revanche, et c’est le fait inédit dans cette affaire, la justice italienne a mené sa propre enquête. C’est dans ce but qu’elle a convoqué le grand-père cet hiver.

Pour Me Laura Santonino, avocate de la famille de la défunte, des questions subsistent: «Après la plainte, nous avions remis dans la procédure une lettre écrite par le prévenu. Il laissait entendre qu’il admettait les faits. Or dans le dossier italien cette lettre ne figure pas.» Me Mangiullo précise que son client, présumé innocent, ne se souvient pas non plus de cette lettre. S’il devait être jugé sénile, qu’en sera-t-il de l’enquête? Rien, estime l’avocat italien. «Tout s’arrêtera là.»

Pourtant, outre la victime, sa famille peut-elle également invoquer un dommage subi? Ce n’est pas le but, assure Me Santonino: «La maman et la grand-maman se sont constituées partie plaignante dans la procédure italienne afin d’être informées de la situation. Elles l’ont également fait par respect pour leur fille et petite-fille car cette procédure était très importante pour elle. Après avoir cru que l’auteur serait finalement jugé pour les abus commis, l’arrêt de la procédure italienne serait vécu comme une injustice par la famille.»

À Genève, la victime avait été entendue à deux reprises. La première fois, elle évoquait des attouchements, la seconde fois, elle parlait d’un viol complet. «La vie n’a pas fait de cadeau à Samantha», soupire sa grand-mère contactée lundi.

Expertise en cours

Me Giorgio Campá représente la famille dans l’affaire de meurtre instruite à Fribourg. Il nous indique que les récentes conclusions du médecin légiste ne permettent pas de savoir si la malheureuse est morte par noyade dans le lac de Neuchâtel, à cause d’une hypothermie ou pour une autre raison, l’état de détérioration du corps étant trop avancé. Rappelons que la dépouille de la Genevoise, disparue le 22 novembre 2017, a été retrouvée le 17 janvier 2018. Samantha était dénudée et ligotée avec des serre-câbles.

Une femme en colère

Deux ans après les faits, la grand-mère de Samantha ne décolère pas: «J’avais dit à la police que je pensais que ma petite-fille devait être à Cheyres. Les enquêteurs n’ont pas tout de suite réagi au motif que Samantha était majeure, qu’elle avait parfaitement pu faire une fugue. Je n’en croyais rien: elle avait fait du shopping le jour des faits à Genève et avait laissé les habits achetés encore étiquetés sur son lit. Elle a même demandé à sa mère avant de partir à Cheyres de lui laisser au chaud son repas.»

Les jours et les semaines d’attente ont été insupportables, dit-elle: «Dès le deuxième mois de recherche, la police me disait de ne plus les appeler chaque jour, mais de fixer un rendez-vous téléphonique une fois par semaine pour faire le point. Un policier m’a même dit: on ne va quand même pas envoyer un hélicoptère! Alors qu’il aurait suffi d’une battue avec un chien dans les bois à Cheyres. Ce n’était pas l’Amazonie. Si nous avions découvert le corps plus tôt nous aurions pu en savoir plus sur les causes de la mort.»

Un cabanon en bois

La retraitée n’oubliera jamais le cauchemar qu’elle a fait une semaine avant la découverte du corps de sa petite-fille: «Je la voyais dans un cabanon en bois. Comme si elle attendait un bus. Elle portait les mêmes habits qu’elle avait le jour du drame. Je l’ai appelée en lui disant: n’y va pas, c’est dangereux. Elle m’a regardée avec un sourire ironique ou triste. Ses yeux étaient noirs.» Comme la mort. (24 heures)