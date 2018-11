Twint annonce ses débuts aux CFF et chez Nespresso

Twint gagne de nouveaux gros partenaires en Suisse. La solution de paiements mobiles fera ses débuts aux CFF dès janvier 2019. Nespresso intégrera lui aussi l'application d'ici à la fin de l'année.

A compter du 5 janvier prochain, les quelque 1,26 million de clients quotidiens des CFF pourront payer leur billet au moyen de l'application Twint, annonce jeudi l'exploitant de la plateforme de paiement homonyme. Les CFF répondent ainsi «à une demande croissante des usagers», font-ils savoir sur leur blog.

Le service sera d'abord accessible sur les portails Mobile CFF et CFF.ch, précise Twint dans un communiqué. La solution devrait être étendue au cours du premier trimestre 2019 aux distributeurs de billets, et dès le deuxième trimestre, aux centres voyageurs CFF.

Extension chez Migros

D'ici à la fin de 2018, Nespresso entend lui aussi adopter ce moyen de paiement dans sa boutique en ligne et ses boutiques physiques. Le géant des dosettes de café rejoint la liste des partenaires ayant opté pour Twint au cours des derniers mois, tels Sprüngli, Ochsner Sport, Tamedia ou encore Terre des hommes.

Depuis fin octobre, Migros a pour sa part étendu à plus de 800 succursales l'utilisation de Twint, accessible jusqu'ici seulement dans l'app Migros. Outre les supermarchés, les enseignes spécialisées Melectronics, SportXX, Do It+Garden, Micasa, Bikeworld et Interio se sont mises à la page, tant à la caisse qu'en ligne.

Premier système de paiement mobile en Suisse, Twint dénombre désormais plus de 75'000 points d'acceptation et plus de 1 million d'utilisateurs. Le nouveau CEO, Markus Kilb, vient de prendre la succession de Thierry Kneissler, cofondateur de Twint en 2014 en tant que spin-off de PostFinance, avant la fusion en 2016 avec Paymit. (ats/nxp)