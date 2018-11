USS: Barbara Gysi se juge plus crédible que Maillard

Qui va succéder au sénateur st-gallois Paul Rechsteiner à la tête de l'Union syndicale suisse (USS)? Deux candidats de poids sont en lice: le conseiller d'Etat vaudois Pierre-Yves Maillard, qui part favori, et la vice-présidente du parti socialiste suisse et conseillère nationale Barbara Gysi. Le vote final se déroulera lors du congrès de l'USS samedi prochain à Berne. Une chose est sûre: la St-Galloise, âgée de 54 ans, entend jouer la carte femme pour l'emporter.

Il est temps qu'une femme occupe ce poste, estime-t-elle dans le Blick mardi. L'USS doit donner plus de poids aux thèmes qui touchent les femmes, selon elle, à savoir la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale ou encore l'égalité salariale. Et surtout, l'USS doit organiser une grève des femmes l'an prochain. Une femme sera donc «plus crédible» à la présidence, estime-t-elle.

La question des sexes ne sera sans doute pas suffisante pour l'emporter lors du congrès de l'USS. Barbara Gysi en est consciente et elle veut aussi discuter de la semaine de 35 heures. «Le stress et la pression sont un problème pour de nombreux employés», rappelle-t-elle, en soulignant que de nombreux Suisses travaillaient bien plus que les 40 à 45 heures exigées.

Initiative sur les 35 heures?

Elle n'adhère pas pour autant à la semaine de 35 heures exigée par son parti, le Parti socialiste. Elle imaginerait plutôt une initiative populaire de la part des syndicats. «Il est clair que le temps est venu», dit-elle. «La numérisation va permettre des gains d'efficacité qui devraient être utilisés à réduire le temps de travail à des semaines de 4 jours.» Pour elle, l'économie peut se le permettre. En outre, les entreprises en tireraient aussi profit puisque «des employés reposés sont plus productifs», selon elle.

De plus en plus de Suisses se détournent des syndicats. Comment inverser le phénomène? «Premièrement, nous devons nous occuper des femmes, car elles sont particulièrement mal organisées. Deuxièmement, il existe un grand potentiel pour tous ceux qui travaillent en free-lance», explique-t-elle.

En outre, elle souhaite que tous les travailleurs paient une taxe de solidarité pour les syndicats, même s'ils ne sont pas membres. «C'est déjà le cas avec les conventions collectives de travail», lance-t-elle. Mais elle relève aussi que plus de la moitié des employés ne sont soumis à aucune CCT en Suisse. «Or tout le monde profite de l'engagement des syndicats, même ceux qui ne sont pas membres. Il ne serait juste qu'ils apportent au moins une contribution de solidarité», conclut la St-Galloise.

