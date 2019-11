Ueli Maurer et Poutine: coopération plus étroite

Diplomatie Vladimir Poutine recevra le président de la Confédération, Ueli Maurer, jeudi à Moscou. Leurs entretiens porteront notamment sur les conflits en Ukraine et en Syrie. Plus...

Suisse Le patron du Département fédéral des finances estime qu'il aura encore fort à faire avec la réforme fiscale préconisée par l'OCDE et n'exclut pas de rester jusqu'en 2027, voire 2031. Plus...

Diplomatie Les visites d'Ueli Maurer en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis ont pris fin mardi. Des questions liées aux droits de l'homme ont été évoquées. Plus...

Suisse Le président de la Confédération Ueli Maurer effectuera un déplacement fin octobre en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. Plus...

Etats-Unis Le président de la Confédération et le ministre de l'Economie participeront de vendredi à samedi à l'assemblée annuelle du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Plus...