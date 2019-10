Un Britannique remporte le jackpot

Un chanceux a remporté 206,5 millions de francs en cochant les cinq bons numéros et les deux «étoiles», a indiqué la Loterie romande. Il est britannique.

Quatre joueurs remportent par ailleurs 6,5 millions de francs grâce aux cinq bons numéros et une seule «étoile». L'un de ces bulletins a été validé en Suisse, dans le canton de Vaud et plus précisément à Renens, précise la Loterie romande.

Pour décrocher le jackpot, il fallait cocher les numéros 7, 10, 15, 44 et 49, ainsi que les «étoiles» 3 et 12.

Fin du suspense

Cela faisait plusieurs semaines que les joueurs tentaient de faire tomber la cagnotte de la loterie paneuropéenne. Et le jackpot plafond de 190 millions d'euros était proposé pour la cinquième et dernière fois.

Conformément au règlement, si aucun joueur n'avait découvert la bonne combinaison, l'entier de la cagnotte aurait été reporté au rang de gain inférieur comptant au moins un gagnant, soit le deuxième, voire le troisième rang.

L'Euro Millions est proposé dans neuf pays: Suisse, France, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, Portugal, Irlande et Autriche et propose deux tirages hebdomadaires, les mardis et vendredis.

Lors du prochain tirage vendredi, 18 millions de francs seront en jeu. (ats/nxp)