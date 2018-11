Un Cubain est bloqué depuis sept ans car ni la Suisse ni son pays ne veulent de lui

Dans le film «Le Terminal», l’acteur Tom Hanks se retrouve coincé dans un aéroport car il ne peut ni rentrer dans son pays d’origine, où a éclaté une révolution, ni entrer aux États-Unis, qui ne veulent pas de lui. C’est un peu la situation kafkaïenne dans laquelle se trouve Joankelin Sanchez à Genève. Sauf qu’il ne vit pas dans un terminal et que le blocage dure depuis sept ans. «Mon aéroport à moi, c’est la Suisse», commente ce Cubain de 33 ans.

«Cela n’est pas possible, je ne peux pas continuer à vivre comme cela, ou plutôt à survivre, poursuit-il dans un français parfait. Je souhaiterais rentrer à Cuba, revoir ma famille, car ici je n’ai aucun droit, et surtout pas celui de travailler.» Le problème: ce retour souhaité lui est rendu impossible par la loi cubaine sur l’émigration, qui prive l’émigré de droit de résidence après une absence du pays de vingt-quatre mois (onze mois jusqu’en 2013). Pour être autorisé à regagner l’île (a priori temporairement), il lui faudrait payer ce droit. Or Joankelin n’a logiquement pas d’argent.

Arrivée légale en Suisse

L’histoire de ce Cubain est très particulière. C’est en effet tout à fait légalement qu’il est arrivé à Genève en décembre 2010. Il rejoint alors son épouse, qui travaille pour l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les choses se gâtent pour lui lorsque le couple se sépare puis divorce. Il perd son logement (sa femme l’expulse), se retrouve sans ressources financières, puis, le 31 mai 2011, son permis de séjour n’est plus renouvelé. Il devient un sans-papiers sans possibilité de retour chez lui, car le délai de onze mois est déjà dépassé.

Sa tentative, en avril 2011, d’obtenir le droit de regagner Cuba en s’adressant à son ambassade s’était en effet soldée par un échec. Il lui aurait fallu payer 80 francs par mois passé hors du pays ainsi qu’une taxe d’entrée. Impossible pour quelqu’un qui n’a pas un sou. S’ensuit une période très pénible durant laquelle il se voit contraint de dormir dans la rue ou dans des caves. En juin 2012, le quotidien «20 minutes» relatera même son histoire. Une chance, car une lectrice décidera de lui venir en aide. «Cela m’avait tellement perturbée qu’une chose pareille puisse arriver en Suisse que j’ai décidé de rencontrer le journaliste et ce jeune Cubain, explique Althéa (prénom fictif). Voyant quelle personne c’était, j’ai rapidement choisi de l’héberger.»

«Un membre de la famille»

Pour cette femme, Joankelin est un modèle d’intégration. «Il a appris le français en allant lire les journaux chaque matin à la bibliothèque et en dressant une liste des mots qu’il ne connaissait pas, explique-t-elle. Il a fait de même pour l’anglais et il étudie actuellement le chinois. C’est une personne très généreuse que nous aimons beaucoup. C’est bien simple, il est devenu un membre de notre famille.»

Si cet appui a très certainement aidé Joankelin à tenir le coup, cela ne l’a pas protégé de tous les ennuis. En octobre 2014, le Ministère public a ainsi voulu le condamner pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse. La condamnation est toutefois classée le 27 novembre. Dans son ordonnance, la procureure Diane Kronbichler reconnaît qu’il était en réalité autorisé à pénétrer en Suisse et qu’il a effectué les démarches nécessaires pour tenter de régulariser sa situation après avoir perdu son autorisation de séjour. Ce dernier point est un autre épisode de ses démêlés avec les administrations. Il a en effet formulé une demande à l’Office cantonal de la population pour l’obtention d’un permis provisoire F. Genève a émis un préavis positif, mais le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande. Entrouverte, la porte s’est subitement refermée.

Ce refus signifie que la Suisse veut l’expulser. Le hic, c’est que la loi cubaine empêche son retour. Ballotté entre deux, Joankelin voit les mois et les années défiler, lui qui ne souhaite que reprendre sa vie en main. «Il faut que quelque chose bouge, conclut-il. Je ne résisterai pas encore des années.» (24 heures)