Un Fribourgeois partage une vidéo violente, le FBI le dénonce

«Le même envoi via WhatsApp ne sera pas détecté»

«En partageant ce genre de vidéo, on répercute de la violence, sachant que les victimes sont parfois identifiables: c’est comme lorsque des gens envoient des photos choquantes d’un attentat, le trauma va être propagé plus loin.» Pour Stéphane Koch, l’affaire jugée ce jeudi à Fribourg ne fait pas un pli: les faits reprochés tombent forcément sous le coup de la loi. «Et ce, même si l’intention première était de dénoncer une pratique», lâche ce spécialiste des nouvelles technologies.



Et de citer un cas similaire à celui du Fribourgeois, survenu l’an dernier à Appenzell, à la différence près que le téléphone contenant une vidéo pédopornographique avait été saisi lors d’une perquisition menée à son domicile. Le contrevenant n’était juste pas majeur. «Cela avait aussi choqué qu’une interpellation ait pu se faire suite à un signalement du FBI à la police fédérale, se souvient Stéphane Koch. Le lendemain, le directeur du lycée où le détenteur du smartphone était scolarisé avait fait aligner tous les élèves en rang pour leur faire nettoyer leur appareil…»



C’est cependant dans les e-mails que les sociétés privées partenaires des autorités américaines détectent le plus souvent des fichiers illégaux. Les serveurs des applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp ou Facebook Messenger s’avèrent moins concernés. «Les échanges sont de plus en plus chiffrés, ce qui rend un peu plus aveugles les services qui étaient capables jusqu’ici d’identifier un certain nombre de choses, développe le spécialiste genevois. Il ne faut cependant pas que les gens pensent que le chiffrement constitue une sorte d’immunité pour transférer n’importe quoi, car les données peuvent être accessibles malgré tout en cas de failles desdites applications.»