Un Intercity en provenance d'Allemagne déraille à Bâle

France La thèse d'un défaut technique est a priori privilégiée par les enquêteurs dans le déraillement d'un métro à Marseille «sans que l'on en connaisse la cause». Plus...

Portugal Un tramway a déraillé vendredi soir à Lisbonne et s'est renversé sur la chaussée faisant 28 blessés légers, ont indiqué les services de secours. Plus...

Australie Un énorme train avec 268 wagons a parcouru des dizaines de km sans pilote de locomotive. Les autorités australiennes ont déraillé le convoi pour l'arrêter. Plus...

Transport Suite au déraillement d'un train de chantier dimanche entre Zurich et Lucerne, la plupart des trains des grandes lignes sont déviés par Olten (SO). Plus...