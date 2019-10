Un Kurde s'immole dans le quartier des Nations à Genève

Un Kurde de Syrie s'est immolé mercredi matin dans le quartier des Nations, comme le révèle le quotidien «20 Minutes». L'homme, né en 1998 et domicilié en Allemagne, s'est aspergé d'essence dans la cours de Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), entre la rue de Montbrillant et l'avenue de France. Les secours sont parvenus à le maintenir en vie. Le blessé a été héliporté vers le CHUV, à Lausanne, un hôpital spécialisé dans le traitement des grands brûlés.

Des riverains ont entendu des cris aux alentours de 7h40. A l'heure où beaucoup se rendent au travail, de nombreux passants ont été témoins de la scène. «Beaucoup sont choqués. Une cellule psychologique a été mise sur pied», précise à nos confrères Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police.

