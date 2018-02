Un PDC divisé refuse de dépoussiérer la Constitution

Le PDC craint-il de perdre de son influence en Valais? La question se pose à l’approche d’une votation nettement moins médiatisée que celle concernant les JO 2026: ce dimanche, les citoyens se prononcent sur la révision totale de la Constitution cantonale, datée de 1907. Le PLR et la gauche plaident pour ce coup de neuf. Contrairement à l’UDC… et aux têtes pensantes du camp démocrate-chrétien.

Premier parti du canton, le PDC n’affiche pas de position commune sur la question. Ses ministres et députés soutiennent l’initiative déposée en 2016 par un collectif issu majoritairement de la société civile. Le PDC du Valais romand (PDCVr) recommande, lui, le rejet du texte. La décision a été prise par le conseil de parti à 34 contre 25. Chef du groupe PLR au Grand Conseil, Christophe Claivaz observe ce désaveu des élus démocrates-chrétiens comme «le fait que la frange conservatrice du PDC est encore bien représentée au sein du conseil de parti».

La peur du changement

L’historien d’obédience libérale-radicale Philippe Bender partage l’analyse. «Force est de constater que le PDC n’est pas aussi moderne et réformateur qu’il l’a laissé entendre dans la dernière campagne au Conseil d’État en combattant le ticket conservateur porté par Oskar Freysinger.» En 2017, le ministre UDC avait tenté une alliance avec Nicolas Voide, une figure de l’aile droite du PDC. Leur association avait échoué. Oskar Freysinger n’avait pas été réélu.

Et si l’aile la plus conservatrice du parti s’oppose à une révision totale, «c’est parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, selon Philippe Bender. Le PDC est très fort dans les communes et est majoritaire au Conseil d’État, au Grand Conseil et à Berne. Il est logique que certains préfèrent ne pas s’engouffrer dans un exercice qui pourrait les défavoriser.»

«Respect pour le peuple»

Présidente des socialistes du Valais romand, Barbara Lanthemann détaille les risques qu’une constituante pourrait, selon elle, faire peser sur le PDC. «Si une suppression des districts, l’abaissement du quorum ou l’élection du Conseil d’État à la proportionnelle étaient adoptés, il est évident que le PDC pourrait en sortir affaibli. Son conseil de parti le craint, alors que, sur le terrain, ses élus se rendent bien compte de la nécessité de réviser en profondeur notre Constitution. C’est ce qui explique leur soutien à l’initiative.»

Le conseiller aux États PDC Jean-René Fournier fait partie des rares élus adversaires des constituantes. Il le justifie «par respect pour le peuple». «Une révision totale ne permet pas au citoyen de s’opposer à un article précis. C’est très critiquable tant les normes constitutionnelles revêtent un caractère fondamental.»

À ceux qui accusent le PDC de refuser une initiative au prétexte qu’elle pourrait lui faire perdre des plumes, Jean-René Fournier retourne la critique. «Sans aller jusqu’à dire que les initiants utilisent la révision constitutionnelle dans l’unique but d’affaiblir le PDC, je les suspecte d’en profiter pour poursuivre ce vieil objectif.»

Du côté de la jeunesse du parti, le positionnement est le même. «Le Tribunal fédéral nous impose de revoir le mode d’élection du Grand Conseil (ndlr, dans un arrêt rendu en 2014). On devra s’y atteler, constituante ou non. L’argument de notre prétendue opposition à la révision totale de la Constitution pour cette raison tombe à faux», développe Tristan Neurohr, président des Jeunes démocrates-chrétiens.

Nombreuses lacunes

Des jeunes qui ne désirent pas réviser un texte vieux de 110 ans, voilà qui interpelle dans le camp adverse. «Notre Constitution date de 1907, mais elle a subi vingt-cinq modifications partielles qui font qu’elle ne freine en rien l’évolution du Valais», rétorque Tristan Neurohr.

Les initiants voient, en revanche, de nombreuses lacunes dans la Constitution actuelle, qui ne traite par exemple pas de l’accueil de la petite enfance, de la conservation durable des ressources naturelles ou du soutien aux démunis.

Sensible à ces arguments, le Conseil d’État met aussi en avant le manque d’unité et de cohérence des 109 dispositions constitutionnelles actuelles. Le gouvernement rappelle par ailleurs qu’avec Zoug et Appenzell Rhodes-Intérieures, le Valais est le seul canton à ne pas avoir revu intégralement sa loi suprême depuis 1960.

Ce même gouvernement est épinglé pour s’engager davantage dans la candidature olympique de Sion 2026, qui ne sera soumise au peuple qu’en juin prochain, que dans la constituante. Ministre des Institutions et du Sport, le PLR Frédéric Favre s’en est défendu sur la chaîne de télévision Canal 9. «Le Conseil d’État ne fait pas campagne, mais répond aux sollicitations des médias et du public. Le fait est que l’on nous interpelle plus souvent sur les JO que sur la constituante.» (24 heures)