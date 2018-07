Un Romand remporte un million au Swiss Loto

Le tirage du Swiss Loto de samedi a fait un heureux. Un chanceux empoche un million après avoir coché les six bons numéros, qui étaient 9, 10, 11, 27, 28 et 33. Le numéro chance était le 5 et le rePLAY le 01. Le joker était le 902915.

Le bulletin a été validé dans le canton du Jura. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 4,6 millions de francs, indique la Loterie romande dans un communiqué. (ats/nxp)