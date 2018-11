Un Tessinois va diriger La Poste Suisse

«En tant que Tessinois, j’ai eu l’opportunité d’acquérir de l’expérience dans la gestion internationale. Je suis aujourd’hui très heureux d’œuvrer avec les collaborateurs à développer et à façonner une part essentielle de l’identité suisse.» C'est la première déclaration publique de Roberto Cirillo, le nouveau patron de La Poste Suisse. Dans son communiqué, diffusé ce jeudi, le géant jaune évoque un homme «disposant d’une solide expérience au sein de différentes grandes entreprises en phase de transformation».

Roberto Cirillo, 47 ans, succédera en avril 2019 à Ulrich Hurni, qui a pris la tête de La Poste Suisse ad interim au mois de juin dernier après la démission de Susanne Ruoff. La directrice avait fais les frais de l'affaire de malversations comptables chez CarPostal.

Expérimenté et polyglotte

Le futur numéro un du géant jaune est actuellement membre du conseil d’administration de Croda International Plc, une entreprise britannique de spécialités chimiques. Ingénieur en génie mécanique diplômé de l’EPF de Zurich, il a dirigé pendant quatre ans le groupe hospitalier international Optegra et a siégé à la direction du groupe de services Sodexo SA pendant huit ans, dernièrement en tant que CEO des activités en France. Il a commencé sa carrière à Zurich auprès de McKinsey&Company. Son profil LinkedIn indique par ailleurs qu'il a complété sa formation à la Columbia Business School de New York et à l'Université d'Oxford.

Né à Zurich, Roberto Cirillo a grandi au Tessin. Il possède les nationalités suisse et italienne. Marié, il parle couramment l’allemand, le français, l’italien, l’espagnol et l’anglais. «Je suis convaincu qu’il mènera la Poste vers l’avenir avec succès», conclut Urs Schwaller, le président du conseil d’administration de La Poste. (24 heures)