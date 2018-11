Un cadre du Ministère public de la Confédération a été suspendu

Un coup de tonnerre a eu lieu la semaine dernière au Ministère public de la Confédération (MPC). Le procureur fédéral Michael Lauber a suspendu le chef de la section criminalité économique. Des accusations ont été formulées contre Olivier Thormann, le procureur fédéral qui chapeaute les procédures pénales en cours contre la FIFA, la Fédération internationale de football. Le MPC confirme les recherches correspondantes effectuées par la cellule enquête de Tamedia.

Le procureur en chef Olivier Thormann a déjà quitté son bureau de la Taubenstrasse à Berne. Il ne se trouve plus dans l’annuaire fédéral. Lorsque vous cliquez sur le lien, le message «Cette page n’existe pas» apparaît.

Que s’est-il passé? Le procureur dénéral de la Confédération Michael Lauber a reçu fin septembre, comme l’écrit le MPC, «des informations sur les accusations portées contre le chef de la section criminalité économique», qui «peuvent avoir une pertinence pénale». Le MPC a demandé à son autorité de contrôle la nomination d’un procureur extraordinaire.

Impact international

Cette tâche délicate a été confiée au procureur zurichois à la retraite, Ulrich Weder. Un procureur extraordinaire peut ou non engager une procédure après avoir obtenu des éclaircissements préliminaires. Ulrich Weder, qui est considéré comme un procureur tenace, ne veut pas dire s’il a ouvert ou non une procédure pénale.

La présomption d’innocence s’applique à Olivier Thormann. Différents experts mettent en garde contre les conclusions hâtives et les préjugés. Olivier Thormann n’a pas souhaité s’exprimer jeudi.

Environ un mois s’est écoulé entre les accusations et la suspension. Le procureur général Michael Lauber a pris cette mesure afin «de protéger le Ministère public de la Confédération en tant qu’institution et la procédure pénale qu’il mène», mais aussi afin «de protéger l’employé touché par les allégations», comme l’écrit le MPC. La mesure de suspension a été décidée «jusqu’à nouvel ordre» et «en accord» avec le procureur Thormann. Le MPC souligne qu’il s’agit d’une mesure de précaution.

Cette mise à pied abrupte est également explosive à l’échelle internationale. Jusqu’à la semaine dernière, Olivier Thormann était responsable des procédures pénales les plus importantes et de dimension mondiale: les grandes affaires de corruption impliquant le fonds souverain malaisien 1MDB ou le géant de l’énergie brésilien Petrobras, et surtout les enquêtes concernant le football. Trois ans et demi après les raids au siège de la FIFA à Zurich, les nombreuses procédures ouvertes n’ont, semble-t-il, toujours pas débouché sur des actes d’accusation. Comme dans d’autres affaires, les enquêteurs suisses sont accusés de lenteur.

Pas à cause de la rencontre avec Gianni Infantino

Les enquêtes du parquet fédéral concernant la FIFA ont été sous le feu des critiques, le week-end dernier à l’occasion de la fuite de données Football Leaks. Le procureur fédéral Michael Lauber avait rencontré à deux reprises de manière informelle le président de la FIFA, Gianni Infantino, comme l’ont montré les révélations de la cellule enquête de Tamedia et de ses partenaires internationaux. Lors d’une des rencontres, le chef de la division criminalité économique Olivier Thormann s’est également assis autour de la table. Mais le MPC déclare expressément que les informations fournies au procureur fédéral Michael Lauber à la fin du mois de septembre sont «sans rapport avec les deux réunions bilatérales entre les chefs du MPC et de la FIFA».

Comme l’indique son président Niklaus Oberholzer, l’Autorité de surveillance du MPC entend non seulement enquêter sur les circonstances qui ont conduit à la suspension d’Olivier Thormann, mais également clarifier le contexte des entretiens avec Gianni Infantino.

Un cadre qui avait pris du pouvoir

Olivier Thormann avait auparavant été procureur à Fribourg, où il n’avait pas réussi remporter le poste de procureur général en 2010. Peu après, il avait rejoint le MPC. Le pouvoir d’Olivier Thormann n’a cessé de croître et celui de la division criminalité économique a été constamment élargi.

Pendant longtemps, son supérieur Michael Lauber considérait Olivier Thormann comme le candidat idéal pour de poste de cadre, car il est parfaitement bilingue et un excellent enquêteur. Olivier Thormann est tout sauf une souris grise. Grand, un peu rock’n’roll, cheveux longs, il contrastait avec les avocats genevois, zurichois et zougois avec qui il avait souvent affaire.

Au début de la semaine, le procureur général Michael Lauber a informé tous les employés du MPC de la suspension de son enquêteur en chef. Il s’est également rendu personnellement dans les antennes du parquet fédéral à Lausanne, Zurich et Lugano. (24 heures)