Un castor ravage un parcours de golf

Les propriétaires du club de golf Heidiland à Bad Ragaz ont découvert un squatteur à l'été 2017. Une caméra a confirmé les premiers soupçons: un castor avait établi domicile sur le parcours, ainsi que le raconte le président Ralph Polligkeit au site «GRheute».

Mais tout charmant qu'il soit, le rongeur est très actif et a déjà provoqué des dégâts conséquents. Près de 50 arbres en ont fait les frais, principalement des saules et autres résineux. Le club a dû abattre cinq arbres attaqués par la bestiole et qui menaçaient de s'effondrer.

Le castor est protégé en Suisse

Les golfeurs ne sont de toutes façons pas importunés par le rongeur. «Nos jardiniers contrôlent quotidiennement les arbres et peuvent constater tout de suite où travaille le castor. Ils réagissent immédiatement si un arbre devient potentiellement dangereux.»

L'animal ne peut pas non plus être chassé car il fait partie des espèces protégées. «Quiconque découvre un castor sur son terrain doit apprendre à vivre avec. Nous avons appris à cohabiter avec notre rongeur», ajoute le président. Les arbres à protéger sont désormais ceints d'un grillage qui empêche l'animal de les attaquer.

Les responsables du golf restent en contact étroit avec le garde-chasse local et la communauté de Bad Ragaz. Car le castor n'est pas seulement actif sur leur terrain mais aussi dans le parc du Giessen et ses barrages peuvent représenter un danger. (nxp)