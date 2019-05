Un centre de Fribourg dans le Human Brain Project

Le Centre de compétence en santé humaine de Fribourg rejoint le projet européen Human Brain Project (HBP). Ce dernier, qui compte l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) à la coordination, constitue un vaste programme de recherche sur le cerveau.

«Le Swiss integrative center for human health (SICHH) démontre ainsi que l'intégration des compétences dans une structure petite mais efficace est capable de faire avancer la recherche au plus haut niveau», selon un communiqué publié ce lundi. Le centre parle d'une «entrée dans la cour des grands».

Financé par l'UE

Initié en 2013, le HBP est un programme dédié aux neurosciences, à la médecine et à l'informatique. Il s'agit de l'un des plus grands projets scientifiques jamais financés par l'Union européenne. Il relie la recherche sur le cerveau à différents niveaux, tels que celui des gènes, des molécules et des synapses mais aussi du comportement du cerveau et de l'homme.

Le programme est doté d'un milliard d'euros (plus de 1,1 milliard de francs au cours actuel) sur dix ans. Il réunit une centaine d'universités, avec l'EPFL comme institution de coordination, mais a vécu plusieurs turbulences, avec en particulier la démission de son directeur exécutif l'automne dernier.

