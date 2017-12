Un chef d'orchestre suisse accusé par 4 femmes

Les orchestres symphoniques de San Francisco, Boston et Sydney ont mis un terme à leur collaboration avec le chef d'orchestre suisse Charles Dutoit. Quatre femmes, trois cantatrices d'opéra et une musicienne, l'accusent de harcèlement sexuel.

Des concerts de Charles Dutoit prévus avec les orchestres de New York, Chicago et Cleveland ont également été annulés. L'ensemble de San Francisco a invoqué jeudi la «nature sérieuse» des accusations ainsi que la nécessité d'une politique de tolérance zéro afin d'expliquer sa décision. Même réaction de la part de l'orchestre symphonique de Boston qui parle d'accusations «extrêmement inquiétantes».

