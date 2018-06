Un drone s'est trop approché d'un avion

Un drone et un avion d'affaires se sont rapprochés de manière dangereuse début juin au-dessus de la ville de Berne. Le drone volait de manière illégale dans cette zone aérienne.

Le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) a ouvert une enquête sur cet incident. Selon le rapport préliminaire qu'il a publié sur son site Internet, l'avion d'affaires, de type Bombardier BD 700, faisait route le 2 juin de l'aéroport de Berne-Belp en direction de la ville turque d'Antalya.

Investigations en cours

Peu après le décollage, les pilotes ont constaté qu'un drone s'approchait de leur appareil. La situation dangereuse s'est produite à une altitude de 1200 mètres. Le rapport ne précise pas à quelle distance l'engin télécommandé s'est approché de l'avion.

Le SESE ne fournit pas non plus d'informations sur le pilote de drone fautif, ni sur la taille et le type de son engin. Les investigations sont en cours. (ats/nxp)