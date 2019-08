Un espion présumé est acculé dans une pizzeria

La Suisse tolère le PKK sur son sol

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est une organisation politique qui pratique la lutte armée. Elle combat les forces de sécurité d’Ankara et celles de ses alliés. Recep Tayyip Erdogan, ancien premier ministre et actuel président de la République de Turquie, a adopté une ligne sévère à l’égard de ce mouvement politico-militaire. Le conflit est âpre et le bilan est lourd.



Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis, l’Union européenne. La Suisse est le seul pays du Vieux-Continent qui tolère sur son sol cette organisation, qui peut y vivre, agir légalement et assez ouvertement. De même, on y trouve de multiples centres culturels kurdophones. Les activités existent, mais elles sont surveillées par le Service de renseignement de la Confédération. Cette volonté de contrôle n’apaise par le courroux de la Turquie qui critique depuis longtemps la tolérance de la Suisse.



La communauté kurde compte 35 millions de personnes, principalement en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran. Les Kurdes n’ont pas d’État propre. Aujourd’hui, le PKK a abandonné l’idée de créer un Kurdistan indépendant qui regroupe toutes les régions kurdes, au nom du marxisme-léninisme. Le parti milite désormais pour le «confédéralisme démocratique» qui mêle anarchisme, socialisme, écologie et droits des femmes. Il valorise l’autonomie des régions et des communes.



