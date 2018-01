Un ex-diplomate violeur extradé vers la Suisse

Un ex-diplomate syrien, condamné pour un viol commis à Genève, a été extradé en décembre vers la Suisse, a-t-on appris lundi auprès de son avocat. Il avait été interpellé en France fin 2016 après une longue cavale.

L'homme de 55 ans a été remis aux autorités suisses le 1er décembre 2017, a indiqué Me Dimitri Debord. En mars 2017, la cour d'appel de Versailles, près de Paris, avait donné son feu vert à l'extradition de l'ex-diplomate. Et son droit d'asile avait été supprimé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) dans la foulée, avait indiqué son avocat en avril.

Viol et torture

Le diplomate avait été poursuivi pour le viol à Genève en 1997 d'une femme de 60 ans qu'il avait également torturée. Les autorités suisses avaient demandé la levée de son immunité diplomatique, mais l'homme avait entre-temps été rappelé par le gouvernement syrien.

Arrêté une première fois en Allemagne en 1998, l'homme avait alors été remis à la Suisse. Libéré sous caution, il avait pris la fuite et avait été condamné par contumace en 2001 à 13 ans de prison par la justice suisse.

L'ancien diplomate a finalement été interpellé en décembre 2016 à Versailles où il résidait sous une fausse identité, avec sa femme d'origine syrienne et leurs enfants.

Placé en détention à Bois-d'Arcy, dans la banlieue parisienne, l'homme avait tenté de se suicider en ingérant des antidépresseurs après l'annonce du feu vert donné par la cour d'appel à son extradition. (ats/nxp)