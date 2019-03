Un ex-mafieux new-yorkais connu est en Suisse

Un ex-mafioso repenti de New York de haut rang se trouve actuellement en Suisse. Il s'agirait de l'Américain John Alite. On le voit, dans une vidéo qui circule sur Instagram depuis vendredi soir, filmé par un chauffeur d'une société de location de voitures de luxe, selon «20 Minuten» samedi. Il roulerait au volant d'une Mercedes E63S.

Dans une autre image postée sur Instagram, il évoque Genève.

Pourquoi cet ancien membre du tristement célèbre clan Gambino est-il en Suisse? Le propriétaire de l'agence de location n'a pas voulu le révéler au journal. Samedi après-midi, John Alite a posté lui-même une vidéo dans laquelle on le voit assis dans une Ferrari immatriculée en Suisse.

Condamné en 2008

John Alite a été condamné en 2008 à 10 ans de prison pour un double meurtre, quatre tentatives de meurtre et diverses agressions. Mais il a bénéficié d'une réduction de peine pour avoir témoigné contre le clan Gambino et a été relâché après 6 ans.

Pour des raisons de protection des données, l'Office fédéral de la police (Fedpol) ne commente pas les cas individuels, souligne «20 Minuten». Mais en principe, une personne qui a purgé sa peine peut à nouveau circuler librement, même en Suisse, indique toutefois son porte-parole Florian Näf.

A noter que la «famille du crime Gambino» est l'un des principaux gangs italo-américains issus de la Cosa Nostra sicilienne à New York. Son influence s'exerce surtout dans l'est des USA mais elle s'étend jusqu'en Californie. Ses activités sont le racket, la prostitution, le trafic de drogue, les paris clandestins, les contrats d'assassinat, le vol de voitures, l'escroquerie, l'évasion fiscale et la gestion de chantiers de construction.

