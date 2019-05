Un ex-policier de la PJF sur la sellette pour un ours?

Le procureur de la Confédération et un de ses adjoints sont cités comme témoins vendredi devant le TPF dans une affaire impliquant un ex-membre de la Police judiciaire fédérale.

Celui-ci est accusé d'avoir accepté des avantages de la Russie dont une chasse à l'ours.

L'ex-policier de la PJF enquêtait en étroite collaboration avec le Ministère public de la Confédération (MPC). Il aurait notamment bénéficié d'une semaine de chasse à l'ours au Kamtchatka, frais du séjour et de l'expédition payés par Moscou.

Dans un premier temps, en février 2017, le MPC reprochait encore d'autres délits à l'accusé, âgé de 59 ans: usurpation et abus de fonction, ainsi que corruption. Une partie d'entre eux ont cependant été abandonnés dans l'ordonnance pénale, car ils n'ont pas pu être établis.

L'ex-policier fédéral ayant contesté cette décision, celle-ci aura valeur d'acte d'accusation devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) à Bellinzone, où il était prévu qu'il comparaisse mardi prochain. Mais dès ce vendredi, le TPF va procéder à l'audition des témoins, a-t-il fait savoir cette semaine.

Le témoignage du procureur de la Confédération Michael Lauber et du procureur Patrick Lamon a été réclamé à maintes reprises lors de l'instruction par le défenseur de l'ex-policier, Dominic Nellen. Mais ses demandes ont à chaque fois été rejetées, a déclaré à Keystone-ATS l'avocat. Ce dernier n'a pas eu plus de succès avec l'audition d'autres témoins.

D'après M.Nellen, son client a accompagné les procureurs Lauber et Lamon lors de plusieurs voyages en Russie. Quant au week-end de chasse à l'ours dont il a bénéficié en plus de la semaine au Kamtchatka, il a eu lieu à la connaissance et avec l'accord du MPC.

L'avocat s'étonne dès lors que le MPC poursuive son client alors que celui-ci a travaillé et entretenu de nombreux contacts avec lui en tant que conseiller et spécialiste de la Russie. C'est notamment pour cette raison que Dominic Nellen a demandé à maintes reprises la désignation d'un procureur extraordinaire. En vain.

Dans son ordonnance pénale, le MPC avait condamné l'ex-policier à une peine pécuniaire avec sursis de 110 jours-amende à 190 francs la journée et à une amende de 2500 francs. Mais comme l'acte d'accusation ne retient plus qu'une petite partie des délits figurant dans l'ordonnance, le MPC ne requiert désormais plus qu'une participation de 1100 francs aux frais de procédure d'un montant total de 5500 francs (Affaire SK.2019.25). (ats/nxp)