Un jeune koudou meurt après un accident

Le zoo de Bâle est en deuil. Un jeune koudou, baptisée Ochuko, qui avait vu le jour le 1er décembre 2017, a trouvé la mort après une chute. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues, a expliqué l'institution dans un communiqué.

Suite à un mouvement de panique, le troupeau de koudous a cherché refuge dans son écurie. Ochuko a suivi le mouvement mais ensuite, le nouveau-né s'est retrouvé emmêlé dans un faisceau de branches.

Il a pu s'en dégager et les vétérinaires étaient optimistes pour son rétablissement. Signe encourageant, la jeune antilope s'était également remise à boire. Toutefois, et malgré les soins prodigués et les indices encourageants, le jeune koudou est mort mercredi soir.

Le zoo de Bâle est d'autant plus triste que compte tenu du développement encourageant de la jeune antilope, il avait prévu de la présenter prochainement au public. L'autopsie a été confiée à l'institut des pathologies animales de l'Université de Berne. (nxp)