Un jeune loup meurt happé par un train

Valais Un chasseur valaisan a tué un loup le week-end dernier. Le tir était dû à une erreur lors d'une chasse au renard. Plus...

Suisse Le grand prédateur a tué quatre fois moins en 2017 qu'en 2016, selon les chiffres publiés vendredi par le service de la chasse. Plus...

Suisse Une louve qui n'avait pas encore été répertoriée a été baptisée F34. Elle avait tué une chèvre à Quinto en juillet dernier. Plus...

Suisse Fin août, Berne a annoncé vouloir déclassifier le loup de «strictement protégé» à «protégé». Plus...

Berne La plus grosse attaque de loup depuis le début de l'année dans le canton s'est produite près du lac de Thoune (BE). Plus...