Un médicament avec des capsules vides retiré

Mepha Pharma SA rappelle deux lots de Methylphenidat-Mepha LA 10 mg Depocaps. En raison de problèmes techniques lors du remplissage de Methylphenidat-Mepha LA 10 mg Depocaps, il est possible que des capsules soient vides.

Des capsules vides peuvent entraîner un effet insuffisant voire l'absence d'effet, précise le Bureau fédéral de la consommation mardi dans un communiqué. Ce psychostimulant est utilisé en cas de trouble de l'attention chez les 6-18 ans.

Les produits concernés sont le Methylphenidat-Mepha LA 10 mg Depocaps OP 30: A909021 (No de lot sur la boîte); A90902 (No de lot sur le flacon), avec une date de péremption fixée à février 2021, et le Methylphenidat-Mepha LA 10 mg Depocaps OP 100 : A909022 (No de lot sur la boîte); A90902 (No de lot sur le flacon) avec une date de péremption fixée à février 2021. (ats/nxp)