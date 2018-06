Un médicament décrié en France débarque dans nos pharmacies

«C’est hallucinant de reprendre la formule qui n’a pas marché en France», s’exclame Marianne. Comme 3% de la population, cette Suissesse est traitée avec des hormones thyroïdiennes. Si elle est inquiète, c’est parce que la nouvelle version d’un médicament qui permet de la soigner, l’Euthyrox, vient de changer. Commercialisée en Suisse depuis avril, la pilule est modifiée au niveau des excipients (qui donnent le goût, la texture et facilitent la conservation). Or ce changement a créé une vive polémique en France. Entre mars et novembre 2017, plus de 17 000 patients se sont plaints d’effets secondaires tels que maux de tête, douleurs articulaires ou dépression.

À Berne, la présidente romande de la Fédération suisse des patients, Rebecca Ruiz, a déposé au parlement une question sur le sujet. La conseillère nationale (PS/VD) demande au Conseil fédéral comment on s’est assuré que des patients en Suisse ne seront pas touchés par des effets secondaires, quels éléments ont convaincu Swissmedic d’autoriser cette commercialisation et ce qui a été entrepris pour faire face aux questions de personnes inquiètes. Les autorités lui répondront ce lundi.

Les boîtes d’Eurthyrox contenant trois mois de traitement, le changement se fait progressivement en Suisse. Le pharmacien genevois Gérard Bédat appréhende ce passage. «Je redoute que des gens paniquent, confie-t-il. Ils doivent être bien informés.» En France, ce sont justement des problèmes de communication et d’écoute qui semblent être à l’origine de la crise. Les experts assurent que, du point de vue médical, la nouvelle formule apporte un plus, en augmentant notamment la stabilité du traitement. Et que du point de vue scientifique, rien ne permet d’expliquer l’épidémie d’effets secondaires enregistrée dans l’Hexagone.

Le message a mal passé

Le plus souvent, la modification d’excipient est bien tolérée. Mais elle peut changer légèrement l’assimilation du principe actif et engendrer un déséquilibre chez une fraction de patients. En cas de symptômes, une prise de sang est nécessaire pour vérifier le dosage. Or, en France, le message que l’Euthyrox avait changé ne semble pas avoir passé auprès des généralistes, qui n’ont pas tous compris ce qui arrivait à leurs patients. Des malades n’ont donc pas été entendus. «Il y a eu un effet de surprise, conclut Jacques Philippe, responsable du service d’endocrinologie des Hôpitaux universitaires de Genève. Une certaine panique s’est installée, et aux premières personnes souffrant d’un déséquilibre se sont ajoutées d’autres qui ont eu peur.»

La crise a pris une ampleur telle que le gouvernement français a fini par demander d’importer des pilules de l’ancienne formule, en parallèle à la nouvelle. Selon Bernard Goichot, professeur d’endocrinologie à Strasbourg, cette décision est politique et vise avant tout à rassurer la population. Il assure qu’après des explications et des adaptations, tous ses patients ont pu passer à la nouvelle formule du médicament.

La Suisse a-t-elle eu raison de changer de produit? Certains estiment que, par prudence politique, elle aurait pu attendre quelques mois, le temps que la polémique retombe en France. Pourquoi ne pas avoir fait ce choix? Swissmedic ne peut pas s’exprimer et renvoie à Merck, l’entreprise qui produit l’Euthyrox.

Dosage plus précis

«Swissmedic est informée des développements en France et a fourni l’autorisation de mise sur le marché à fin novembre 2017», explique Christiane von der Eltz, directrice générale de Merck en Suisse. Elle ajoute que moins de 1% des patients français ont annoncé des effets secondaires. «Nous continuons de nous fier aux données de notre étude, qui montrent que l’ancienne et la nouvelle formulation d’Euthyrox sont interchangeables sur le plan thérapeutique.» Ce changement, complète-t-elle, a été demandé par les autorités sanitaires de plusieurs pays et garantit aux patients un dosage plus précis.

Pour éviter les tensions, les spécialistes misent sur l’information. Idem chez Merck, qui a notamment rendu visite aux médecins spécialisés du pays, envoyé des lettres d’information aux autres praticiens ainsi qu’à près de 2000 pharmaciens et changé le marquage des nouvelles boîtes. Un site Internet est également à disposition des patients (www.euthyrox.ch). (24 heures)