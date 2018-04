Un milliardaire allemand est porté disparu au Cervin

Sa famille l’attendait samedi dernier vers 16 heures, comme convenu, dans un hôtel de Zermatt. Mais Karl-Erivan Haub n’est jamais venu au rendez-vous. Le patron de Tengelmann, l’un des grands groupes allemands de distribution, était parti en début de matinée pour une randonnée à skis en solitaire. Vers 8 h 30, le milliardaire avait emprunté le téléphérique du Petit Cervin pour monter à 3820 mètres d’altitude. Ensuite, il n’a plus jamais donné signe de vie.

Aucun témoin n’a vu Karl-Erivan Haub quitter la station du téléphérique. Dans quelle direction a-t-il pu se diriger? Vers Zermatt? Vers l’Italie? Le domaine est gigantesque. Son téléphone cellulaire a émis son dernier signal samedi soir.

«C’est un skieur très expérimenté. Cela nous permet, malgré le temps déjà écoulé, de ne pas perdre espoir»

Âgé de 58 ans, Karl-Erivan Haub, dont la fortune est colossale, fait partie des élites du patronat allemand. Marié et père de jumeaux, il a repris dans les années 90 l’affaire familiale, le groupe Tengelmann (magasins Kik, Obi et Netto), qui réalise plus de 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires et emploie 210 000 salariés. La famille fait partie des 100 plus grandes fortunes du monde avec un patrimoine estimé à 3,5 milliards d’euros.

L’homme était conscient des dangers, assure son frère, qui dirige l’entreprise avec lui. «C’est un skieur très expérimenté. Cela nous permet, malgré le temps déjà écoulé, de ne pas perdre espoir», a déclaré Christian Haub aux salariés en leur annonçant la disparition de leur patron. Karl-Erivan Haub s’entraînait ce jour-là pour la Patrouille des Glaciers. Elle débute le 17 avril et accueille traditionnellement de grands patrons allemands.

60 secouristes

Les conditions météorologiques ont compliqué les choses pour les 60 secouristes qui participent aux recherches. «Plus le temps passe, plus les chances de retrouver la personne en vie s’amenuisent», a ajouté Delfino Viglione, chargé des secours alpins du Val d’Aoste.

«La situation est désespérée. Il est parti seul dans ce domaine gigantesque et il est bien possible qu’il soit tombé dans une crevasse glacière», a expliqué Adriano Favre, responsable des secours du côté italien. Le téléphone cellulaire du milliardaire aurait pu le sauver. «Les moyens techniques existent pour localiser l’appareil. Mais il est probable que la batterie se soit déchargée», a expliqué Anjan Truffer, responsable du centre des secours de Zermatt. «L’argent ne joue aucun rôle. Nous travaillons de la même manière pour chaque recherche», a-t-il tenu à ajouter lors d’une conférence de presse. (24 heures)