Un ministre socialiste s’expose à un vote de défiance

Très populaire dans le canton de Zurich, mais contesté au sein de son propre parti, le conseiller d’État Mario Fehr va devoir batailler pour pouvoir se présenter à sa réélection sous les couleurs socialistes. Les Zurichois renouvellent leur gouvernement au printemps prochain. Et ce mardi déjà, les délégués du PS Zurich doivent dire s’ils souhaitent lancer leurs deux ministres actuels dans la course. La direction du parti n’a pas émis de recommandation de vote, comme d’ordinaire. Une démarche inhabituelle en guise de nouvel épisode dans le conflit qui envenime la section cantonale.

Si la nomination de Jacqueline Fehr, cheffe de la Justice, semble assurée, celle de son collègue Mario Fehr, directeur de la Sécurité et des Affaires sociales, est incertaine. C’est son cas qui a poussé la présidence du PS Zurich à laisser les délégués trancher librement lors d’un vote secret. Il s’agit de déterminer une fois pour toutes si la base du parti soutient le conseiller d’État.

Ancien conseiller national, Mario Fehr est entré au gouvernement cantonal en 2011. Il suscite le mécontentement du côté de l’aile gauche de son parti, en particulier en ville de Zurich et auprès de la Jeunesse socialiste (JS), qui lui reproche de mener une politique trop à droite en matière de sécurité et d’asile. En 2015, la JS a même déposé une plainte pénale à son encontre. En cause: l’achat d’un logiciel espion permettant à la police d’infiltrer un ordinateur ou un téléphone à l’insu de son propriétaire. Une mesure restreignant les mouvements de requérants d’asile déboutés ou encore son soutien en faveur d’une interdiction de la burqa ont jeté de l’huile sur le feu alors que Mario Fehr est accusé de faire le jeu de l’UDC et de nuire au parti.

La personnalité du politicien a aussi exacerbé les tensions, selon un observateur. «S’il ne s’agissait que de positions politiques, l’on n’en serait pas là», estime-t-il. Le côté provocateur et la susceptibilité du Zurichois sont montrés du doigt. En raison de son intransigeance face à la critique, le ministre serait surnommé «Fehrdogan», référence au président turc. «Le conflit a pris un tour personnel et est devenu très émotionnel, dans les deux camps», ajoute le politologue Louis Perron. Lequel souligne que malgré les controverses, Mario Fehr reste très apprécié dans le canton. En 2015, il était le deuxième mieux élu à l’Exécutif. Le vote de ce mardi est risqué. Si les délégués n’accordent pas leur confiance au conseiller d’État, celui-ci a laissé entendre qu’il pourrait se présenter en indépendant.

Vu sa popularité, il aurait de fortes chances d’être élu. Les socialistes pourraient en faire les frais et perdre leur deuxième siège au gouvernement. Sans doute conscient de l’enjeu, le président du PS Suisse, Christian Levrat, a défendu dans le «Tages-Anzeiger» la diversité de son parti. «Mario Fehr fait partie des nôtres, c’est une figure important du PS depuis vingt ans», a-t-il déclaré.

La conseillère nationale Chantal Galladé (PS/ZH) a elle aussi apporté son soutien au ministre. «Il semblerait que la Jeunesse socialiste veuille éliminer l’aile libérale du parti», dit-elle dans la «NZZ am Sonntag». Si Mario Fehr mérite d’être nominé, c’est qu’il est, selon elle, un bon conseiller d’État. À voir ce qu’en diront les délégués. (24 heures)