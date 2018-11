Un moniteur de deltaplane oublie d'attacher son client

Un moniteur de deltaplane a oublié, lors d'un vol en tandem dans l'Oberland bernois, de sécuriser son passager. Celui-ci, un touriste américain, s'est accroché à l'engin et à la jambe du pilote pendant deux bonnes minutes.

Comme on peut le voir sur une vidéo publiée par le client sur Youtube, les deux passagers ont immédiatement remarqué l'oubli. Le pilote a donc rapidement cherché une piste d'atterrissage.

Le deltaplane a finalement atterri, après plus de deux minutes de vol, sur un pré près d'Unterseen (BE). Le passager est tombé peu avant, et s'est selon lui cassé un poignet. Longtemps attaché à la direction de l'engin volant, il souffre de plus d'un tendon déchiré. Ce touriste américain a pris l'incident avec humour. Il ne voit aucune raison de ne plus voler, n'ayant pas pu profiter de son premier vol.

Erreur élémentaire

Selon Christian Boppart, président de la Fédération suisse de deltaplane, il s'agit d'une erreur élémentaire. Il explique que la «leçon n°1» pour voler en delta consiste à s'attacher, ainsi qu'un éventuel passager. M. Boppart n'a jamais rien vu de tel. Il se rappelle cependant de l'accident mortel d'un pilote non attaché.

Le spécialiste précise qu'il n'est pas obligatoire de signaler de tels cas. Sa Fédération a pris contact avec le pilote pour en parler. D'éventuelles sanctions peuvent être prises par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

La vidéo intitulée «Swiss Mishap» (mésaventure suisse), relayée en Suisse en premier par 20 Minuten, a été vue plus d'un million de fois.

