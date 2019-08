Un nouveau vote à Moutier poserait des questions juridiques

Jean-Christophe Geiser est le responsable du Dossier jurassien auprès de l’Office fédéral de la justice. C’est lui qui a supervisé le vote du 18 juin 2017, entaché de graves violations du droit selon le Tribunal administratif du Canton de Berne. Interview.

Dans le cas hypothétique d’un nouveau vote, que peut-on faire de plus?

Les deux griefs principaux retenus par la justice concernent l’attitude des autorités de la ville de Moutier pendant la campagne qui a précédé la votation communale d’une part, et le registre électoral d’autre part. En ce qui concerne le registre électoral, les observateurs fédéraux l’ont reçu très tardivement, un jour avant le vote, et ce après plusieurs demandes. Nous avons toutefois vérifié lors du dépouillement, avec l’appui supplémentaire d’une dizaine de collaborateurs de l’Office fédéral de la justice, que les personnes inscrites sur le registre ne votaient pas plus d’une fois, et que leur nom figurait bien sur le registre. Il n’était en revanche pas possible de vérifier si le domicile indiqué était réel ou fictif. Le deuxième point est encore plus sensible: comment contrôler préventivement ce qu’une autorité est autorisée à dire pendant une campagne politique, sans tomber dans la censure?

Pas de recettes miracles pour une éventuelle prochaine fois, donc?

C’est à la Conférence tripartite Jura, présidée par la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et à laquelle participent les gouvernements bernois et jurassien qu’il appartiendra de discuter des mesures à prendre dans le cas d’une éventuelle répétition du vote. Certains souhaiteraient déjà que la Confédération organise, le cas échéant, un prochain scrutin. Ce serait une première et poserait de nombreuses questions juridiques, sans parler de l’opportunité politique de le faire.

Rétrospectivement, qu’auriez-vous pu faire de mieux?

C’est une illusion de croire qu’une votation peut être parfaite, même avec des observateur fédéraux, et d’autant plus que leurs compétences sont limitées. Il faut accepter qu’il y ait des voies de recours lors de chaque scrutin, comme c’est le cas pour Moutier. Ce qui complique beaucoup la situation présente, c’est que le résultat du scrutin a été extrêmement serré: 69 voix qui passeraient du oui au non auraient pu changer l’issue du vote, et qu’il se déroule dans un contexte hautement émotionnel.