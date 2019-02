Un nouvel automobiliste accidenté s’en prend à Tesla

Albert* automobiliste genevois et son avocat Me Robert Assaël ont défrayé la chronique en décembre en demandant des comptes en justice à Tesla après un accident de la route en avril 2017. Selon nos renseignements, Gérard*, un nouveau conducteur romand a décidé aujourd’hui de prendre le même avocat après une collision survenue le 16 novembre 2017 dans le canton de Fribourg. Son cas de figure ressemble à celui d’Albert qui met en cause le pilotage automatique de la marque américaine.

Dans le canton de Fribourg

Le client mécontent, un Vaudois ayant acheté sa voiture dans le canton de Genève, a donc chargé Me Assaël d’écrire à Tesla. Ce que ce dernier a fait le 4 février. Il décrit la mésaventure de son client. Gérard a acquis un modèle 90 S en 2015. Le 16 novembre 2017, il circulait sur la voie de gauche de l’A12 entre Vaulruz et Bulle. L’autodrive était enclenché, dit-il. Des travaux sont indiqués par un véhicule de signalisation qui oblige les conducteurs à se rabattre sur la droite. Mais les voitures circulant devant lui l’empêchent de voir la signalisation en question. Soudain, une voiture se rabat devant lui à droite. «La Tesla a marqué une forte accélération, écrit l’avocat. Elle a heurté de plein fouet le véhicule de signalisation qui a été projeté à 15 mètres.»

Pour Me Assaël, le système d’assistance n’a pas fonctionné «puisque la Tesla n’a pas détecté l’obstacle, donc pas freiné, ni même ne l’a signalé.» L’automobiliste doit être évacué en ambulance: «J’ai souffert d’une douzaine de fractures», confirme le Vaudois qui, après une opération, n’a pas pu travailler durant deux mois. «Lors de mon achat, le garage n’a pas insisté ou attiré mon attention sur les avantages et les inconvénients de l’assistance.»

Fidèle à Tesla

Pour Me Assaël, la responsabilité de Tesla est engagée. Dans sa lettre, il invite donc le constructeur à lui transmettre les données enregistrées par le véhicule. Gérard souhaite savoir où se trouve l’épave «afin qu’une expertise puisse être faite. Je me joins à la démarche d’Albert pour améliorer le système d’assistance et résoudre ce problème ou que le client soit mieux informé des limites techniques. Mais s’il y a un bug, il doit être corrigé. Il faut absolument éviter que de nouveaux accidents se produisent.» Pas rancunier, il précise qu’il continue de rouler en Tesla.

Me Assaël se montre déterminé: «J’espère que contrairement au dossier d’Albert, Tesla ne fera pas obstruction à nos légitimes demandes et aura à cœur de collaborer pour améliorer sa technologie et garantir la sécurité des personnes s’installant dans ses véhicules. Cela suffit! Les accidents avec des Tesla sont trop nombreux. Combien en faudra-t-il encore? Des vies sont en jeu! Tesla doit sans délai se remettre en cause et faire de la sécurité sa priorité absolue.»

«Nous répondons toujours»

Pour Tesla, Gérard ou Albert, même combat. Selon un porte-parole de la marque américaine, dans les deux cas, les données relatives à ces incidents montrent que les conducteurs n’utilisaient pas le système Pilotage automatique correctement: «Quand le système est activé, il en va de la responsabilité du conducteur de rester attentif à son environnement et d’être prêt à reprendre le contrôle du véhicule à tout instant.»

Tesla assure avoir toujours indiqué que le système Pilotage automatique ne prémunit pas le véhicule de tous les accidents: «Tesla fournit également des informations claires sur le fonctionnement du système Pilotage automatique au moment de l’activation du système et à chaque utilisation. Ces instructions sont également incluses dans le manuel d’utilisation. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle nous ne serions pas collaboratifs est tout à fait inexacte. Nous répondons toujours aux demandes transmises en bonne et due forme et fournissons les informations à notre disposition.»

* Prénom d’emprunt

(24 heures)