Un ours sur les rives du lac de Thoune

Plusieurs personnes ont aperçu un ours sur la rive droite du lac de Thoune pendant le week-end de la Pentecôte. Le plantigrade a endommagé une ruche dans la commune de Beatenberg (BE), comme en témoignent des traces de morsures et des coups de griffe.

Il est difficile de dire si cet ours se trouve toujours dans cette région de l'Oberland bernois, a indiqué mardi le canton de Berne. Ces animaux sont capables de parcourir de grandes distances en très peu de temps. L'inspection cantonale de la chasse ignore s'il s'agit de M29, le plantigrade aperçu dans la même région l'an dernier. (ats/nxp)