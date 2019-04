Un peu moins d'accidents à l'armée en 2018

En 2018, le nombre de sinistres causés par l'armée a légèrement reculé: 7291 cas ont été enregistrés, soit 282 de moins que l'année précédente. Cette baisse est principalement due à une réduction du nombre d'accidents impliquant des véhicules.

L'ensemble des dommages causés par l'armée a coûté 12,9 millions de francs contre 15,47 millions en 2017. C'est le parc de véhicules de la Confédération qui a constitué, une fois encore, l'essentiel des coûts, soit 9,19 millions de francs (9,77 millions en 2017) pour 5678 accidents (5902), a indiqué vendredi le Département fédéral de la défense (DDPS).

Viennent ensuite les dommages causés à des véhicules civils (1,3 million de francs), à des personnes civiles (750'000 francs) et à des biens matériels ou à des cultures (710'000 francs). Le recul des sinistres est surtout notable dans le domaine militaire.

Il est lié à la diminution du nombre de jours de service et au travail de prévention de l'armée. Des formations ont notamment été organisées par les cadres de milice et de carrière, les responsables de la circulation et des transports de la troupe ou les conseillers en sécurité. En outre, les conducteurs ont bénéficié d'une formation spéciale de prévention des accidents.

En 2018, les experts externes du Centre de dommages du DDPS ont également apporté leur soutien à la troupe et à la population afin que les dommages causés par l?armée aux biens matériels et aux cultures soient réglés rapidement et sans complications administratives. (ats/nxp)