Un plan national pour des gares routières souhaité

Y aura-t-il un jour des gares routières pour des bus grandes lignes en Suisse? C'est en tout cas le vœu de la commission des transports du Conseil national qui a demandé ce mardi dans une motion au Conseil fédéral d'élaborer un «plan national de terminaux de bus multimodaux». But: créer des infrastructures permettant de passer immédiatement d'un moyen de transport public à un transport semi-public ou privé et inversement. Trains, bus régionaux, autocars grandes lignes, autocars, taxis ou encore transports individuels motorisés sont concernés par la demande.

«Il s'agit d'avoir un réseau intéressant de liaisons grandes lignes en bus, en complément des transports publics, notamment le rail existant», explique le conseiller national bernois Manfred Bühler, vice-président de la commission. «Il faut donc une vision d'ensemble cohérente, afin d'avoir des terminaux attractifs, accessibles aux autres transports publics, notamment en ville.»

Des bus directs avec les stations

«Concrètement, on pourrait imaginer des liaisons touristiques avec les stations de sports d'hiver et les aéroports du pays», cite-t-il en exemple. «Ou encore des liaisons entre aéroports et certaines localités mal desservies en raison de mauvaises correspondances ou de changements de trains trop importants», continue-t-il. «Il faudrait alors pouvoir coordonner ces liaisons avec les gares ou les infrastructures de trams ou de bus des localités afin de ne pas se retrouver en périphérie d'une ville, dans un endroit mal desservi, si l'on emprunte un bus longue distance.»

L'Office fédéral des transports avait laissé entendre en novembre 2016 que le trafic supra-régional par bus de ligne exploité selon l'horaire était souhaité, rappelle la commission, et que des bases légales suffisantes existaient déjà. Le rapport du Conseil fédéral sur le transport de voyageurs (train/autocar) va dans le même sens, souligne-t-elle. Le gouvernement avait en effet confirmé sa disposition à mobiliser davantage la concurrence entre le train et le bus au niveau national.

Mais jusqu'ici le Parlement n'a pris aucune décision de principe. Et la pression pour la construction de bus multimodaux augmente, surtout en raison de la possible autorisation d'autocars longues distances, estime-t-elle dans sa motion.

Entreprises étrangères possibles

Du coup, pourrait-on imaginer des compagnies étrangères obtenir des concessions pour exploiter des liaisons grandes lignes? Oui, répond Manfred Bühler. Mais pour qu'une entreprise étrangère soit autorisée, il faudra qu'elle rentre dans le cadre de la législation suisse, notamment en ce qui concerne le salaire des employés étrangers. «Le cabotage, soit effectuer des trajets en Suisse, est interdit dans le transport de marchandises sur la route. Il doit aussi être interdit pour le transport de personnes. »

Pour le conseiller national bernois, il reste encore de la place pour ce genre de transports en Suisse, malgré un réseau déjà très dense. «Nous sommes persuadés qu'une place existe car les transports publics sont certes très densément organisés, mais certaines liaisons sont problématiques pour des raisons techniques ou par le fait qu'il faut changer souvent de trains ou de bus pour effectuer un trajet d'un point à un point B», affirme-t-il. «En étudiant le marché, on se rend compte que ce genre d'offres peut être très attractive.»

Pas de concurrence avec les CFF ou les cars postaux

Des bus longues distances ne risquent-ils pas de concurrencer les CFF ou les cars postaux, notamment en termes de prix? C'est un argument favorable à cette offre, estime-t-il. En effet, selon lui, lorsqu'on exploite de telles lignes quand la demande existe, les prix sont concurrentiels, voire plus plus avantageux que les transports publics traditionnels.

En revanche, il ne voit pas de concurrence réelle avec les transports publics existants. «Selon la majorité de la commission, cette offre doit les compléter et pas les concurrencer directement», confie-t-il. La commission propose en effet d'inscrire une nouvelle disposition les concernant dans le projet d'organisation de l'infrastructure ferroviaire du Conseil fédéral. La décision a été prise grâce à la voix prépondérante de la présidente Edith Graf-Litscher (PS/TG).

Les entreprises de bus longue distance ne devraient effectuer des transports que si leur offre ne concurrence pas de manière trop importante les transports publics dans le trafic longue distance, a relevé Edith Graf-Litscher. La minorité aurait voulu autoriser une concurrence à armes égales dans l'intérêt des consommateurs.

Pour le reste, la commission suit dans les grandes lignes les propositions du Conseil fédéral sur son projet d'organisation de l'infrastructure ferroviaire. Au vote d'ensemble, le projet a été adopté à l'unanimité.

(nxp)