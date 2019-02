Un policier fédéral accusé pour ses parties de chasse

Un matin de février 2017, une douzaine de policiers cantonaux font irruption dans le bureau bernois de Viktor K. (nom modifié), de la police criminelle fédérale. Cela signe la fin de la carrière de plus de vingt ans de l’expert russe travaillant pour FedPol et pour le Ministère public de la Confédération (MPC). Son employeur a déposé une plainte pour corruption à l’encontre de son combattant émérite… contre la corruption et d’autres crimes. Viktor K. est emmené, interrogé et bientôt licencié. Depuis lors, ce père de 59 ans est au chômage.

«La procédure pénale a supprimé tout ce que mon client avait: travail, carrière, confiance en lui», estime l’avocat Dominic Nellen. Il formule des accusations lourdes à l’encontre du MPC: «L’autorité, pour laquelle il a travaillé pendant de nombreuses années avec beaucoup de passion, a largement détruit sa vie. Elle lui a planté un coup de poignard dans le dos.» Le MPC n’a pas souhaité commenter ces critiques, arguant de la procédure en cours.

Viktor K. se bat pour être réhabilité. Récemment, il a pu enregistrer un succès. Le Ministère public a suspendu à compter du 11 janvier les poursuites pénales engagées contre lui, concernant les allégations les plus graves telles que la corruption et l’abus de pouvoir. K. est remboursé pour ses frais de défense d’environ 14'000 francs et l’État prendra en charge 80% des frais de procédure qui se montent à 5500 francs.

Mais K. ne peut s’en réjouir, car dans le même temps, le MPC a porté de nouvelles accusations contre lui. Il aurait été invité par des Russes pour deux parties de chasse. L’une d’elles, comprenant une chasse à l’ours, aurait duré une semaine et se serait déroulée avec des fonctionnaires de justice russes dans la péninsule du Kamtchatka. Valeur du voyage: «Au moins 10'000 fr.» Le MPC demande la condamnation de K. à une amende pour avoir accepté de multiples avantages indus. Mais K. recourt contre cette sanction – et pour la première fois, il se défend aussi publiquement.

Un voyage hors mandat

Le drame a commencé par un voyage à Moscou après Noël 2016. Viktor K. connaissait très bien la destination. Jouant le rôle d’une sorte de diplomate en chef de la poursuite pénale suisse pour l’ex-Union soviétique, il s’était rendu en Russie d’innombrables fois pour la Confédération. Que ce soit sur des vols réguliers, dans le jet du Conseil fédéral ou dans un avion du gouvernement russe. Et toujours officiellement.

Mais cette fois, Viktor K. voyageait de façon informelle et de son propre chef. Son supérieur à la police criminelle fédérale n’avait pas approuvé son voyage. La raison? Trop d’heures supplémentaires. «Je ne comprends pas cette logique-là, mais je ne lui en veux pas», dit K. avec le recul. «En tant que fonctionnaire consciencieux, il doit s’assurer que chacun respecte toutes les règles, même si elles ont parfois des effets grotesques.» K. affirme que lui n’a jamais compté ses heures et qu’il s’est toujours dévoué à sa tâche, même pendant les vacances. Pour ses communications avec la Russie, il avait une sorte de carte blanche. «La Confédération en a profité pendant des années.»

Mais pourquoi s’est-il envolé pour Moscou à la fin de 2016 sans autorisation? «Les Russes m’avaient promis que j’obtiendrais à Moscou un document clé dont le MPC avait un besoin urgent et pour lequel je me battais depuis des années.» L’affaire concernait un cas de corruption impliquant une ancienne ministre russe de l’Agriculture. Il avait été chargé oralement et par écrit par le chef de la procédure du MPC de lui faire savoir de manière informelle si la promesse serait bientôt tenue. Dans le cas contraire, la procédure devait être classée.

Selon Viktor K., le séjour à Moscou a commencé par une déception. Son partenaire au bureau du procureur général de Russie lui a fait savoir qu’il n’obtiendrait pas finalement le document sur la ministre de l’Agriculture. Le niet venait de tout en haut. Même le chef du ministère public russe s’est fait réprimander pour avoir travaillé trop intensivement dans l’intérêt de la Suisse. L’assistance juridique a été bloquée.

«Une accusation grotesque»

Suite au voyage à Moscou, le MPC accuse K. de s’être fait offrir par l’État russe deux nuits d’hôtel d’environ 175 francs chacune. Pour K., c’est une «accusation grotesque». Conformément à l’accord conclu entre le MPC et le parquet russe, l’État invitant prend en charge les frais de nourriture et de logement pendant ces voyages. Les Russes l’auraient maintenant confirmé par écrit dans la procédure pénale. «Quand les représentants de la justice russe étaient à Berne, ils étaient toujours hébergés au Bellevue Palace aux frais de la Suisse, insiste K. Pendant mon voyage à Moscou, j’ai travaillé sur mes jours de vacances et j’ai payé moi-même le billet d’avion.»

Reste l’histoire des ours. Sur le téléphone portable confisqué de l’expert russe en disgrâce, les enquêteurs ont découvert des photos. Ces dernières documentent des voyages de chasse en Russie, auxquels l’invité bernois a participé, entre autres, avec un représentant de la justice russe. On y voit Viktor K. passant un week-end dans un domaine de chasse en dehors de Moscou. Une autre fois, il passe une semaine au Kamtchatka, près du Japon.

Son défenseur Dominic Nellen confirme: «Les parties de chasse avaient été approuvées par les chefs de délégation et les chefs de procédure suisses. Elles faisaient partie des tâches que mon client accomplissait pour soigner les relations avec ses interlocuteurs russes. Il est évident que cela ne peut se faire uniquement au bureau.» Il était admis «dans la pratique normale qu’un programme culturel soit entrepris avec des délégations et financé par l’État hôte». K. dit n’en avoir tiré aucun avantage indu.

Sur les photos prises, lui et les autres passagers posent debout avec des fusils de chasse dans les mains derrière un ours tué et d’autres animaux. Dans l’ordonnance pénale, que K. n’accepte pas, le prix pour tirer sur un ours brun au Kamtchatka est chiffré à 6500 francs. Le docteur en philosophie et en slavistique a-t-il déjà tiré sur des animaux? Viktor K. répond: «Jamais de ma vie.»

En Russie, beaucoup de choses se passent différemment qu’en Suisse, explique-t-il. «Comme chacun sait, les Russes sont beaucoup plus généreux en matière d’hospitalité». L’avocat Nellen ajoute: «Les voyages de chasse doivent être considérés comme une forme de courtoisie et de coutumes culturelles. Ils n’étaient certainement pas destinés à influencer mon client dans l’exercice de son métier. En tant que consultant et homme de terrain, il n’avait aucun pouvoir de décision.» La semaine au Kamtchatka a coûté plus de 10'000 francs, selon le MPC.

Les deux nuitées à Moscou et les parties de chasse étaient-elles contraires au droit? Cette question devrait être tranchée ultérieurement, vraisemblablement par le Tribunal pénal fédéral. Mais l’affaire promet de faire quelques vagues. Viktor K. annonce que si la Confédération laisse aller les choses jusqu’au procès, il ne sera plus tenu au silence. Il parlera ouvertement des voyages d’affaires du MPC.

