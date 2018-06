Un produit pour lunettes de piscine est trop irritant

M Zero AG rappelle un lot du produit d'entretien pour des lunettes de piscine «ZOGGS Fogbuster & Lens Cleaner». Le produit peut engendrer irritation et brûlures aux yeux.

Le rappel concerne le lot 105R (numéro d’article 300661). Les produits concernés ont été vendus en Suisse dans des magasins d'articles de sport entre février et mai 2018, détaille le communiqué de l'Office fédéral de la santé diffusé jeudi.

Les clients sont priés de ne plus utiliser les produits concernés et de les retourner à leur magasin d'articles de sport ou à M Zero AG. Le prix d’achat leur sera remboursé. Les clients, qui ne connaissent pas le numéro de lot et qui ont acheté le produit après le 31 janvier 2018 ne doivent pas non plus continuer à l’utiliser. (ats/nxp)