Un rapport égratigne la nouvelle sénatrice valaisanne

Les rebondissements dans l’affaire du départ de l’ex-chef du service de l’environnement de l’État du Valais, Joël Rossier, se poursuivent. Ce vendredi, la Commission de gestion du Grand Conseil publie un rapport relatif au dossier de la pollution au mercure dans le Haut-Valais.

Si les conclusions tendent à confirmer les inquiétudes de Joël Rossier, et notamment le fait de ne pas être subordonné à un autre service juridique, de nouvelles investigations pour étudier «d’éventuels dysfonctionnements» du Département cantonal sont annoncées. Mais outre ces recommandations, ce rapport égratigne aussi Marianne Maret, conseillère aux États PDC fraîchement élue et ancienne présidente de cette commission de surveillance.

Car le rapport publié ce vendredi s’appuie en grande partie sur un autre document, remis par Joël Rossier en mains propres à Marianne Maret en mars 2018 intitulé «Débriefing dossier mercure», lequel évoque de nombreux dysfonctionnements au sein du Département du conseiller d’État Jacques Melly. Marianne Maret l’a gardé 18 mois avant de le transmettre à l’Inspection cantonale des finances lorsqu’elle a été sollicitée par les médias sur cette affaire.

En effet, début septembre, «Le Temps» révélait déjà cette curieuse attitude et Marianne Maret, interrogée sur un éventuel soutien à son collègue de parti et conseiller d’État, déclarait «n’avoir rien à se reprocher et n’avoir aidé personne.» Mais à l’époque, on ne connaissait ni le contenu de ce document, ni la version de Joël Rossier.

Un rapport expurgé par l’État ?

Or ce document, nous l’avons en notre possession. C’est celui qui relate notamment la curieuse facture de 35 millions de francs pour dépollution du mercure sur le chantier de l’autoroute A9 que l’État n’a pas voulu assumer alors que c’était de sa responsabilité. Des faits révélés par «Le Matin Dimanche» dans sa dernière édition.

Pour se justifier de n’avoir jamais transmis ce rapport à ses collègues, Marianne Maret affirmait à nos confrères que «Joël Rossier m’a demandé de garder ce document confidentiel, explique Marianne Maret. Il y dénonçait des problèmes structurels. Si ce document mettait en lumière un problème de santé publique, je n’aurais pas attendu une seconde pour en parler.»

La version de Joël Rossier, auditionné par la Commission de gestion, raconte une autre histoire. «Joël a encore affirmé avoir transmis personnellement ce projet de rapport à la présidente de la COGEST et à l'attention de cette commission, à l'occasion d’une première rencontre le 16 mars 2018, en insistant sur le caractère urgent de ce dossier. Une seconde rencontre a eu lieu le 20 mars suivant. Ces rendez-vous n’ont jamais été relatés à la COGEST et ce document n’est jamais parvenu ni à l’IF, ni à l’ensemble des membres de la COGEST, qui n’en ont pris connaissance qu’après son dépôt à l’IF pour la COGEST en juillet 2019, soit près de 16 mois plus tard.»

Explications étonnantes

Il y a plus étonnant car la Commission de gestion a bien reçu, en mai 2018, une version de ce rapport qui avait été remis, un mois plus tôt, au conseiller d’État Jacques Melly. La commission a pu comparer les deux versions et près de sept pages ont été retranchées, portant sur les points les plus sensibles. «La commission de gestion a constaté des différences notables entre l’ébauche de rapport remis à [Marianne Maret] et la version finale adressée par le Département», écrit-elle.

Pourquoi n’a-t-elle pas informé ses collègues de ces différences? Auditionnée elle aussi, la sénatrice donne des explications qui n’ont pas fini d’entretenir le mystère sur ce dossier. «Quand la commission a souhaité savoir si Mme Maret avait procédé à une comparaison entre les deux versions, celle-ci a répondu par la négative, affirmant qu’elle était convaincue de ne plus avoir le premier rapport et ne se souvenant pas avoir reçu la version officielle du Département.»

Elle affirme aussi «n’avoir pas compris le lien entre le contenu et le contexte des investigations de la commission sur le dossier du mercure.» Dans son rapport de ce jour, la COGEST ne se prive pas de relever son étonnement, ajoutant «que le projet de rapport transmis est composé aux trois-quarts par des éléments en relation avec le mercure.»

Contactée, la parlementaire fédérale nous dit «s’en tenir aux réponses que j'ai données à la COGEST, mais je regrette que le document en question ne soit pas annexé à ce rapport au nom de la transparence. Il aurait permis à tout un chacun de se faire une idée précise, ce d'autant que les recommandations de la commission ne concernent que des aspects fonctionnels et non des enjeux de santé publique. Si ce rapport m'égratigne, c'est sur la forme et non sur le fond.» Le dossier sera sur la table du parlement le 12 décembre prochain.