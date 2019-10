Un raz-de-marée écolo s'abat sur Zurich

Vert'libéraux et Verts sont les grands vainqueurs de l'élection au Conseil national dimanche dans le canton de Zurich. Ils progressent de trois sièges chacun. Le PS et l'UDC sont les grands perdants (-2 sièges). Le PDC recule d'un siège et le PBD perd son unique mandat.

Déjà victorieux aux élections cantonales zurichoises du 24 mars dernier, les deux partis écologistes ont réalisé un score encore meilleur dimanche, selon les résultats finaux. Les Verts deviennent la troisième force politique du canton en obtenant 14,1% des voix ( 7,2). Ils sont talonnés par les Vert'libéraux (14%/ 5,8). Au jeu des apparentements de listes, le PVL obtient pourtant six sièges contre cinq pour les Verts.

Jeune PLR à la place de M. «No Billag»

Les deux formations dépassent ainsi le PLR avec 13,7% (-1,7). Les libéraux-radicaux glissent ainsi du troisième au cinquième rang, mais maintiennent leurs cinq mandats.

Parmi eux, le directeur de l'USAM Hans-Ulrich Bigler prend une veste après une seule législature. Ex-leader de l'initiative «No Billag», il est évincé par le président des jeunes libéraux-radicaux suisses, Andri Silberschmidt, âgé de 25 ans.

L'UDC au plus bas depuis 20 ans

Premier et deuxième partis du canton, l'UDC et le PS ont subi les pertes les plus lourdes. Le parti de la droite conservatrice régresse de 4 points de pourcentage, à 26,7%, son pire résultat depuis 1999. Il cède deux sièges par rapport à 2015 et garde dix mandats.

Le sortant Claudio Zanetti n'est pas réélu et l'ancien conseiller national Christoph Mörgeli échoue nettement dans sa tentative de retourner à la Chambre du peuple. Tête de liste, le tribun Roger Köppel a réalisé le meilleur score du canton. Il se dit convaincu d'avoir «aidé à empêcher l'effondrement du parti» face aux «tendances marxistes» et à l'«hystérie climatique».

Deux sortants éjectés au PS

Sur l'autre flanc de l'échiquier politique, le PS cède deux sièges sur les neuf obtenus en 2015. Descendu à 17,3% (-4,1), le parti à la rose chute au niveau qui était le sien au début des années 1990. Les socialistes sortants Thomas Hardegger et Martin Naef perdent tous deux leur mandat après huit ans passés à Berne.

Elu il y a quatre ans sur la liste du PS, le sortant Daniel Frei a rejoint les Vert'libéraux au printemps dernier. Il ne s'est pas représenté, cette fois-ci, sur la liste du PVL.

PBD éjecté

Parmi les petites formations zurichoises, le PDC perd l'un de ses deux mandats malgré un résultat stable en termes de suffrages (4,4%/ 0,2). La sortante Katy Ricklin, qui figurait sur une sous-liste chrétienne-sociale, a manqué sa réélection après 20 ans sous la Coupole fédérale.

Le PEV se situe à 3,3% ( 0,2) et garde son unique fauteuil. Avec 1,6% (-2), le PBD zurichois perd en revanche son unique représentante au National, Rosmarie Quadranti, qui siégeait au National depuis 2011. «Triste et déçue», elle regrette que «la politique pragmatique ne paie pas» et ajoute que le problème du PBD est de s'appeler «bourgeois».

Les bourgeois-démocrates sont devancés par la Gauche alternative zurichoise (1,9%/-0,1) qui n'aura toutefois pas de représentant à Berne. Il en va de même pour l'UDF qui obtient 1,6% (-0,5). Le taux de participation a atteint 44,44%, en baisse de 2,8 points par rapport à 2015. (ats/nxp)