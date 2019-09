Un robot qui fait de la raclette séduit le public

Un robot qui fait de la raclette a été présenté samedi à la Foire du Valais à Martigny. Un défi technique relevé par l'institut de recherche Idiap, spécialisé dans l'intelligence artificielle.

Le geste à l'air simple. Pourtant, presser juste ce qu'il faut sur la demi-meule puis faire glisser le fromage fondu avec un couteau jusque dans l'assiette n'est pas aisé. Précision, fluidité et savoir-faire sont primordiaux.

Alors reproduire ce geste avec un robot n'est pas une chose facile, confirme l'institut Idiap dans un communiqué. Pour y parvenir, Emmanuel Pignat, doctorant dans le groupe de robotique de l'Idiap, a utilisé une approche par imitation.

Four à raclette adapté

Le robot a imité les divers mouvements et les forces appliquées par un expert racleur. «Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, le bras robotique est en mesure de reproduire les gestes en les adaptant aux circonstances, comme dans ce cas avec un fromage plus ou moins entamé ou disposé différemment», explique Sylvain Calinon, responsable du groupe Robot Learning et Interaction à l'Idiap.

Une entreprise de Sierre spécialisée dans la fabrication de fours à raclette a modifié l'appareil utilisé par le robot, «notamment en prolongeant la partie pivotante du porte-fromage pour simplifieur sa préhension». Le canton du Valais a soutenu financièrement la recherche scientifique, précise encore l'Idiap. (ats/nxp)