Un sucre fiscal pour les parents aisés

Pour les uns, c’est un geste bienvenu en faveur de ceux qui ne touchent aucune aide publique, travaillent à 100% et passent à la caisse pour faire garder leurs enfants. Un petit incitatif pour ces parents qui peuvent payer jusqu’à 2500 francs de frais de crèche par mois à Lausanne, Genève ou Berne, ou encore jusqu’à 4000 francs pour une nounou. Pour les autres, c’est un cadeau isolé à des couples qui ont déjà des revenus confortables, alors que la Suisse pourrait faire de la politique familiale autrement.

Le Conseil des États a décidé jeudi que les parents ayant des enfants de moins de 14 ans, gardés par des tiers, pourront déduire 25'000 francs à l’impôt fédéral direct (IFS), contre 10'100 francs aujourd’hui. Cela devait être une «réformette» fiscale. Mais le débat a rapidement viré à une empoignade sur la politique familiale de ce pays. D’abord en termes de public cible. Le conseiller aux États Andrea Caroni (PLR/AR) le concède: peu de personnes profiteront de la mesure. Des chiffres précis, justement, n’existent pas. Mais selon nos estimations, pour pouvoir économiser environ 1500 francs d’impôts, il faudra déclarer un revenu annuel imposable d’environ 150'000 francs par an.

«Si l’on regarde les chiffres, on parle d’un segment de parents très réduit.» Andrea Caroni (PLR/AR) Photo: Peter Klaunzer

Mais alors, pourquoi ce coup de pouce chirurgical? Il s’agit d’inciter précisément les jeunes femmes bien formées, pouvant aspirer à un haut salaire, à revenir sur le marché du travail ou à travailler plus. «Nous connaissons le phénomène: financièrement, un deuxième salaire ne vaut pas la peine dans beaucoup de cas. Il faut contrecarrer cela», affirme Andrea Caroni.

«Une politique à rebours!»



Aux yeux du président du Parti socialiste Christian Levrat, c’est de la «politique familiale à rebours!» Et d'asséner: «La droite sert sa clientèle de manière éhontée. On soutient les familles aisées plutôt que celles de la classe moyenne qui n’auront que des miettes.» Son parti aurait souhaité que le Conseil fédéral remanie le projet en prévoyant des réductions sur la facture finale d’impôts pour toutes les personnes qui font garder leurs enfants par des tiers. Une manière aussi d’établir un lien entre les coûts réels de garde et le montant de la déduction. En vain. À la veille de la grève des femmes, c’est la sénatrice Anita Fetz (PS/BS) qui s’est montrée la plus agacée par cette réforme qui, selon elle, manquera son but: «Nous avons besoin de congés parentaux flexibles, de temps partiels dans des domaines qualifiés, aussi pour les hommes, et enfin d’une imposition individuelle.»

«Nous avons en Suisse 50 000 diplômées d’université qui ne travaillent pas. Ce ne sont pas des paresseuses! Mais les incitatifs ne sont pas les bons.» Anita Fetz (PS/BS) photo: Anthony Anex

L’UDC et le PDC se montrent aussi critiques envers la décision des États, mais pour d’autres raisons. Contrairement au Conseil national, la Chambre des cantons a refusé de faire un geste pour les parents qui gardent leurs rejetons eux-mêmes, en relevant la déduction forfaitaire par enfant de 6500 à 10'000 francs.

«Augmenter la déduction seulement pour ceux qui font garder leurs enfants à l’extérieur, c’est une discrimination par rapport à ceux qui s’en occupent eux-mêmes.» Peter Föhn (UDC/SZ) Photo: Keystone

Le conseiller fédéral Ueli Maurer a pesé sur le débat en rappelant que cette mesure-là aurait eu des incidences financières beaucoup plus importantes que la première, en faisant perdre 270 millions de francs à la Confédération et 70 millions aux Cantons. Le dossier retourne au Conseil national. Il devrait en rester là, malgré les critiques. Les mécontents ne semblent pas l’être assez pour lancer un référendum. «On peut le regretter, mais c’est peine perdue. On l’a vu avec l’échec de notre initiative populaire en 2013 qui demandait une déduction d’impôts pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants», analyse le conseiller national Jean-Pierre Grin (UDC/VD). À gauche non plus, le référendum n’est pas la première option. «Nous ne sommes pas dans cette logique, mais soyons clairs, ce projet équivaut à du gaspillage d’argent public», affirme Christian Levrat. (24 heures)