Un taureau sur les voies près de Courrendlin

Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant près de trois heures mardi entre Delémont et Moutier (BE) sur la ligne Bienne-Bâle, en raison de la présence d'un taureau sur les voies à Courrendlin (JU). La perturbation a entraîné suppressions de trains et retards.

Selon le Journal du Jura, le taureau se baladait tranquillement sur les rails aux alentours de Roches. Une passagère, Gaëlle Terrin, a pris une image.

Les trains IC 51 ont été supprimés entre Granges-Nord et Delémont. Les voyageurs de Bienne à destination de Bâle et inversement ont dû emprunter les trains via Olten (SO). Des bus de remplacement ont été mis en place entre Moutier et Delémont. Dès 11h30, les trains ont à nouveau pu circuler selon l'horaire indiquent les CFF. (ats/nxp)