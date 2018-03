L'initiative «No Billag» a été balayée dimanche par 71,6% des votants et par tous les cantons. Mais tout le monde s'accorde à exiger désormais des réformes. La SSR elle-même a dévoilé un plan d'économies de 100 millions de francs dès le résultat connu. Mais les initiants n'entendent pas s'arrêter là. Ils pourraient lancer une nouvelle initiative pour une redevance à 200 francs cette fois.

Selon 20 Minuten, un groupe issu du comité de No Billag plancherait sur ce texte qui exigerait le même montant que le contre-projet à l'initiative «No Billag» proposé par l'UDC, contre-projet qui avait été balayé au Parlement. La nouvelle proposition aurait reçu le soutien de la faîtière Economiesuisse. Elle serait bien plus dangereuse que «No Billag» pour la SSR, estime Diego Yanez, ancien rédacteur en chef de la télévision suisse. Car cette fois, un plan B serait possible. «La SSR serait massivement affaiblie, mais pas détruite. »

Selon 20 Minuten lundi, l'UDC va relayer le texte des initiants d'abord au Parlement. Mais si ses tentatives échouent, elle va peut-être s'engager à son tour pour une initiative à 200 francs, a souligné le conseiller national UDC Gregor Rutz.

A Berne, l'UDC maintient également la pression. Elle a en effet déposé le 26 février deux initiatives parlementaires. L'une, signée de la conseillère nationale Natalie Rickli, exige de réduire le montant de la redevance à 300 francs par an et par ménage. L'autre provient de Gregor Rutz. Le texte exige que les entreprises soient exemptées de la redevance.

Nouvelle loi en vue à Berne

Le thème de la redevance radio-TV n'est donc de loin pas enterré avec le résultat de No Billag. Doris Leuthard l'a rappelé dimanche: le prochain grand chantier du Conseil fédéral en la matière sera la nouvelle loi sur les médias électroniques. Un projet de loi devrait être présenté en juin pour remplacer l'actuelle législation sur la radio et la télévision.

Cette nouvelle réglementation du service public financé par la redevance devrait être indépendante des vecteurs de diffusion. La SSR et les médias locaux devraient pouvoir utiliser cette manne pour les contenus qu'ils proposent sur Internet. Des médias présents exclusivement en ligne pourraient être reconnus comme prestataires du service public. (nxp)