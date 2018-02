Un timbre pour les montagnards

Les commémorations donnent souvent l'occasion à La Poste de sortir un timbre spécial, comme le montre l'exposition au Musée de la communication qui revient sur l'histoire du timbre suisse. C'est à nouveau le cas jeudi pour les 75 ans de l'Aide Suisse aux Montagnards.

Depuis sa naissance en 1943, l'Aide Suisse aux Montagnards constitue un pont entre la population montagnarde et les habitants des villes et agglomérations, note mercredi la fondation dans un communiqué. Le timbre spécial qui illustre ce rôle, conçu par l'artiste valaisanne Barbara Seiler, est en vente dès ce jeudi dans toutes les filiales de La Poste, les comptoirs des timbres et sur postshop.ch.

Avec 31,2 millions de francs de dons et donations à l'Aide Suisse aux Montagnards en 2017, les Helvètes ont montré que la population des montagnes leur tient à cœur, poursuit la fondation, qui a soutenu environ 490 projets l'an dernier pour améliorer les conditions de vie en altitude. Et de rappeler que le contexte économique dans ces régions devient de plus en plus difficile.

175 ans du timbre

Spéciaux ou plus traditionnels, les timbres fêtent cette année les 175 ans de leur apparition en Suisse. Le Musée de la communication, à Berne, exposera les timbres les plus chers et les plus marquants dans l'histoire helvétique entre le 2 mars et le 8 juillet prochain, indique mercredi l'institution dans un communiqué.

La Suisse a été le 2e pays au monde, après l'Angleterre, à introduire les timbres-poste. Les premières boîtes aux lettres ont fait leur apparition dans le canton de Zurich en 1843, puis de Genève et de Bâle. L'exposition revient notamment sur l'histoire de la philatélie et la fonction artistique des timbres en Suisse. (ats/nxp)