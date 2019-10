Un trafiquant de drogue valaisan condamné

Un Valaisan de 65 ans a été condamné à cinq ans et demi de prison ferme par le tribunal d'arrondissement de Martigny. Il trafiquait entre autres de la cocaïne et possédait des armes non enregistrées, a indiqué vendredi la police valaisanne.

L'enquête a révélé que le Valaisan était «un multirécidiviste actif sur la scène régionale depuis plusieurs années». Il a écoulé au détail plus de 550 doses de cocaïne et un peu moins de deux kilos de cannabis, a précisé la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Lors d'une fouille à son domicile, les forces de l'ordre ont trouvé plus de 5 kilos de haschisch, de petites quantité de cocaïne, d'opium, de MDMA et d'ecstasy, ainsi qu'une importante somme d'argent. Elles ont également découvert des armes à feu dont un fusil d'assaut Kalachnikov et un pistolet-mitrailleur avec chargeurs et munitions non répertoriés dans les registres officiels en Suisse.

Lors d'une fouille au corps, la police a trouvé plusieurs milliers de francs en petites coupures. Dans une sacoche se trouvaient de la cocaïne et des produits cannabiques conditionnés par doses et prêts pour la vente. (ats/nxp)