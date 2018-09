Un train bloque la voie entre Berne et Olten

La nouvelle voie ferroviaire entre Berne et Olten (SO) ne peut plus être empruntée depuis 07h30. Un train défectueux bloque le passage à hauteur de Wanzwil (BE). Les pendulaires se rendant à Zurich subissent des retards.

Les trains IR16 ne circulent plus entre Berne et Olten, indiquent les CFF vendredi matin. Tous les autres trains sont déviés par Berthoud (BE) et circulent ainsi avec un retard allant jusqu'à 15 minutes.

Le dérangement devrait durer jusqu'à 15h00. Le problème réside dans le fait que la locomotive défectueuse ne peut pas être remorquée directement.

Les passagers du train en panne ont pu être transférés dans un train de remplacement. Le train suivant en direction de Bâle a dû retourner à Berne, avant d'être redirigé. (ats/nxp)